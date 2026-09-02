ה"בילד" הגרמני דיווח אתמול (רביעי) כי הצי הגרמני השלים "ניסוי סודי", כלשון הדיווח, בטיל הבליסטי LORA מתוצרת ישראל בצפון האוקיינוס האטלנטי. לפי הדיווח, הצבא הגרמני מצפה לקדם תוכניות לרכישת הטילים - שלהם טווח של יותר מ-500 ק"מ. "הטווח עולה על כל מה שהכרנו עד כה", אמר מפקד הצי הגרמני על הטילים הישראליים.
בכתבה שהיללה את יכולות הטיל מתוצרת התעשייה האווירית בחרו להזכיר את מי שנראה כאויב שמאיים על גרמניה בימים אלה - רוסיה. גרמניה האשימה רק שלשום כי רוסיה עומדת מאחורי רחפן הנפץ שאותר בתחילת החודש שעבר סמוך למטוס מטען אוקראיני בנמל התעופה בלייפציג, מטוס שהיה עמוס בתחמושת צבאית ואם היה מתפוצץ - עלול היה לגרום שם פיצוץ הרסני.
"רכישת המערכת תהיה חלק מתוכניות ההתחמשות לאחר תחילת המלחמה הרוסית נגד אוקראינה - שמטרתן להרתיע את רוסיה. בקרב בעלות הברית גוברת דאגה מפני תוקפנות אפשרית מצד מחרחר המלחמה ולדימיר פוטין", כתבו ב"בילד". בכותרת הכתבה נכתב: "משימה סודית! הצי הגרמני בוחן טיל ישראלי", ומעליה הובא ציטוט של מפקד הצי הגרמני יאן כריסטיאן קאאק על הטווח שלו.
הטיל הבליסטי LORA אמור להימכר כעת לגרמניה בעסקה שעשויה להסתכם במאות מיליוני דולרים, אחרי שגרמניה כבר רכשה מהתעשייה האווירית את מערכת ההגנה חץ 3 בעסקאות ענק.
במסגרת הניסוי, שוגרו שני טילי לורה מסיפונה של אוניית קרב של הצי הגרמני, ולפי הפרסומים על הניסוי - שניהם פגעו במטרה שיועדה להם בלב ים. החלטה בגרמניה על הצטיידות בטילים האלה תכניס אותה למועדון המצומצם של מדינות המחזיקות בארסנל שלהן את הטיל הישראלי, בהן אזרבייג'ן והודו.
ב"בילד" תואר כי התעשייה האווירית מגדירה את ה-LORA כ"טיל טקטי" מדויק, שבו השתמשו כוחות הביטחון של ישראל בלבנון וגם באיראן - בגרסה מותאמת למטוסים. התעשייה האווירית חשפה לפני שנה בתערוכה הביטחונית ILA בברלין את הגרסה האווירית של הטיל שנקראת AIR LORA, והם מיועדים לשיגור ממטוסי קרב הרחק מהמטרה שאליה הם מופנים כאשר המטוסים נמצאים מחוץ לטווח של מערכות ההגנה האוויריות של האויב.
בכלכליסט צוטטו אתמול בכירים במערכת הביטחון שאמרו כי העסקה המתהווה בגרמניה תתמקד לפחות בשלב הראשון בגרסה הימית של הטיל הבליסטי, והוסיפו כי ייתכנו עסקאות המשך גם במהלך השנים הקרובות. לדבריהם, הסיכויים לעסקה גבוהים מאוד, שכן ללורה יש ניסיון מבצעי מוכח, בין השאר בקרבות שהיו בשנים האחרונות בין אזרבייג'ן לארמניה בחבל נגורנו קרבאך.
גרמניה היא בין המדינות הבודדות באירופה ששמרו על יחסים תקינים יחסית עם ישראל בשעה שהייתה חשופה לביקורת חריפה על מהלכיה בעזה בעקבות טבח 7 באוקטובר. גרמניה, בניגוד למדינות רבות באירופה, נהגה באופן מאופק יחסית - והגבילה מכירת נשק התקפי לישראל במשך חודשים אחדים, הגבלות שהוסרו בהמשך.
יובל אזולאי, כלכליסט השתתף בהכנת הכתבה
פורסם לראשונה: 23:46, 02.09.26