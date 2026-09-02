בכתבה שהיללה את יכולות הטיל מתוצרת התעשייה האווירית בחרו להזכיר את מי שנראה כאויב שמאיים על גרמניה בימים אלה - רוסיה. גרמניה האשימה רק שלשום כי

רוסיה עומדת מאחורי רחפן הנפץ

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אותר בתחילת החודש שעבר סמוך למטוס מטען אוקראיני