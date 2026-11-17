ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיע לבית משפט השלום בירושלים, שם ייערך דיון הוכחות ראשון בתביעת לשון הרע שהגיש נגד יגאל כרמון, נשיא מכון המחקר "ממרי" שעוקב אחרי אמצעי תקשורת במזרח התיכון. נתניהו תובע 500 אלף שקלים בעקבות ריאיון של כרמון ל"ישראל היום" במאי 2025, שבו אמר נשיא מכון ממרי כי נתניהו "שיתף פעולה עם קטאר", וטען כי מסמכים שלפיהם בכירים בקטאר הורו לשלם לנתניהו עשרות מיליוני דולרים הם "עילה לחקירה". כרמון הגיש תביעת דיבה נגדית בסך 250 אלף שקלים. הוא טען שמדובר ב"תביעת השתקה" מצד נתניהו והוא מעולם לא קבע כעובדה שראש הממשלה קיבל כסף, אלא קרא לחקור את הדיווחים.