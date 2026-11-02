המשא ומתן על עתידה של רצועת עזה תקוע, הלחץ האמריקני להתקדם ליישום תוכניתו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ לסיום המלחמה נמשך גם לאחר הבחירות בישראל - ובשטח המציאות רחוקה מלהצביע על התקדמות לקראת השלב הבא. גורמים שמעורים בפרטי המגעים מתארים קיפאון משמעותי, ללא התקדמות ממשית במתווה האמריקני. כל זה קורה בשעה שחמאס עדיין לא מפורק מנשקו וממשיך לשקם את שורותיו, כשמהצעד השני צה"ל ממשיך בסיכול מחבלי ארגון הטרור.

גלריה מחבלי חמאס בעזה ( צילום: REUTERS/Ramadan Abed )

למשוואה הביטחונית והמדינית מתווסף כעת גם הפלונטר הפוליטי בעקבות תוצאות הבחירות לכנסת ה-26 בישראל. המערכת הפוליטית נמצאת באי-ודאות, ללא תמונת רוב ברורה וללא פסקנות בנוגע לאפשרות של הקמת ממשלה יציבה. המציאות הזאת משליכה באופן ישיר על יכולתה של ישראל לגבש מדיניות ארוכת טווח ביחס לרצועה, ובפרט על השאלה כיצד להתקדם במתווה האמריקני. לפיכך, בעוד בוושינגטון מבקשים לראות התקדמות בתוכנית טראמפ, בירושלים עדיין לא יודעים כיצד תיראה המדיניות הישראלית בחודשים הקרובים.

במערכת הביטחון מזהים גם היערכות של חמאס למערכה תודעתית מול הקהילה הבינלאומית, בעיקר סביב השלכות עונת החורף המתקרבת. לפי גורמים שמעורים בנושא, ארגון הטרור צפוי לקדם קמפיין שיתמקד בנזקי מזג האוויר, בהיעדר תשתיות ראויות ובמחסור של ציוד חם ומספק לתושבים. מבחינת חמאס, המטרה היא להפעיל לחץ בינלאומי על ישראל באמצעות הדגשת המצוקה ההומניטרית ברצועה, בתקווה שהביקורת תוביל להפסקת הסיכולים והתקיפות הישראליות או לפחות להורדת היקף התקיפות.

לנוכח הדברים נזכיר כי באוגוסט השנה, על-רקע הרגישות המדינית מול האמריקנים וההצהרות של מועצת השלום לעזה על אודות הסיכולים בלב הרצועה, נזקקו בפיקוד הדרום לאישורים של הדרגים הבכירים ביותר בסיכולים ממוקדים. המדיניות נמשכה כמה שבועות, וגרמה לירידה בקצב החיסולים מהאוויר.

שינוי משמעותי במנגנון ניהול הפיילוט

במקביל למבוי הסתום המדיני, בשטח מתקדמת ההיערכות לקראת אחד המרכיבים המרכזיים בתוכנית האמריקנית - פיילוט "רפיח הירוקה". במהלך החודש האחרון צה"ל מרכז מאמץ בגזרת שכונת תל א-סולטאן, שבמסגרתו מתבצעות פעולות לאיטום המנהרות במרחב. הממטרה היא לשלול את תשתיות התת-קרקע בגזרה לקראת תחילת הפיילוט בתקופה הקרובה.

אלא שגם בפרויקט הזה צפוי בקרוב שינוי משמעותי במנגנון הניהול. בחודשים האחרונים נחתם הסכם בין חברת ניהול פרויקטים ישראלית לבין מועצת השלום לעזה, ולפיו החברה תקבל לידיה את ניהול פרויקט המנהרות מטעם הארגון הבינלאומי שאמון בין היתר על שיקום הרצועה. צה"ל צפוי לצאת ממערך הניהול והביצוע האזרחי של הפרויקט, והאחריות תעבור למנהלת שתפעל תחת מועצת השלום לעזה ובניהול אמריקני.

החברה כבר השלימה את שלב ההתארגנות בכרם שלום, לרבות ההיערכות במפעל הבטון, ובמהלך השבועיים הקרובים היא צפויה לקבל מצה"ל את האחריות על ניהול הפרויקט. במסגרת העברת הסמכויות, ההתקשרויות עם הקבלנים ועם מפעלי הבטון יעברו לשליטת המנהלת. גם הפעולות הנוגעות להזרמת החומרים, לאיתור המנהרות ולקידוחים צפויות לעבור לאחריותה.

מעבר רפיח ( צילום: Amr ADEL / AFP )

ובעוד המהלכים האזרחיים וההיערכות לקראת הפיילוט נמשכים, הפעילות הצבאית של צה"ל ברצועה אינה פוסקת. בפיקוד הדרום ממשיכים לפעול נגד פעילי חמאס, שלפי הצבא מקדמים פעילות טרור ומנסים לשקם את יכולות הארגון. במהלך התקיפות בשבוע החולף חוסלו ברצועה כמה פעילים בזרוע הצבאית של חמאס, ובכללם מחבלי נוחבה וכאלה שפשטו לשטח ישראל במתקפת 7 באוקטובר.

בצה"ל טוענים כי לאורך המלחמה, ובפרט בתקופה האחרונה, המחבלים שקודמו לתקיפות פעלו לשיקום יכולות חמאס ולקידום מתווי טרור נגד כוחות הצבא ואזרחי ישראל, תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש. בצה"ל מדגישים כי הכוחות בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם, וכי הפעילות להסרת איומים נמשכת.