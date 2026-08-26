ראש הממשלה נתניהו חשף השבוע כי איראן ניסתה לרצוח את אחד מילדיו, אך סירב לציין אם מדובר ביאיר או באבנר. נתניהו ניצל את גילוי המזימה כדי להגן על

סידורי האבטחה הנרחבים סביב משפחתו