מזימת ההתנקשות שאותה חשף ראש הממשלה בנימין נתניהו בתחילת השבוע הופנתה נגד בנו הבכור, יאיר נתניהו – כך דיווחה רשת Newsmax מפי גורם אמריקני. על פי הדיווח, כוחות מודיעין ישראליים גילו בחודש דצמבר האחרון מזימה של שלוחים איראניים לחסל את נתניהו הבן (35) בעת שהתגורר בהולנדייל ביץ' שבסמוך למיאמי.
מהפרטים בדיווח עולה כי חוליה איראנית כבר שהתה באזור מיאמי וביצעה מעקבים ותצפיות על מקום מגוריו ועל סדר יומו של יאיר נתניהו. עם גילוי האיום, הועבר דיווח דחוף לרשויות בארצות הברית, ולנתניהו הבן – המלווה באבטחה ישראלית צמודה – הורו לעזוב את המקום באופן מיידי. הוא נאלץ להשאיר את חפציו מאחור וחזר בדחיפות לישראל, שם הוא מתגורר כיום.
ראש הממשלה נתניהו חשף השבוע כי איראן ניסתה לרצוח את אחד מילדיו, אך סירב לציין אם מדובר ביאיר או באבנר. נתניהו ניצל את גילוי המזימה כדי להגן על סידורי האבטחה הנרחבים סביב משפחתו, והבהיר: "האבטחה הזו היא לא מותרות. ללא הגנה מספקת, הם עלולים להצליח". בחודש יולי האחרון האריך השב"כ את האבטחה הישירה על רעיית ראש הממשלה, שרה נתניהו, ועל הבנים יאיר ואבנר, שצפויים לקבל אבטחה במשך חמש שנים גם לאחר סיום כהונת אביהם.
יו"ר הוועדה המייעצת לאבטחת אישים, אלוף משנה במילואים רונן כהן, אמר בעבר כי סוכל ניסיון חיסול של "אחד מבני משפחת נתניהו", וציין כי הדבר התרחש "ממש בדקה ה-90". אז המידע נאסר בפרסום, על אף שנאמר על ידי כהן.
בחודש שעבר ראש שב"כ דוד זיני ספג ביקורת חריפה עקב מה שנראה כמו כניעתו לדרישתה של רעיית ראש הממשלה שרה נתניהו להעניק לה ולשני בניה אבטחה לכל החיים, המהווה עמדה מנוגדת אל מול המלצת גורמי המקצוע. לראש הממשלה עצמו כבר אושרה אבטחת שב"כ למשך 20 שנה, עד שיהיה בן 96. המשמעות של ההחלטה בנוגע לבני משפחתו היא אבטחה צמודה של היחידה לאבטחת אישים בשב"כ לשרה, יאיר ואבנר למשך שנים, וללא שום קשר לתוצאות הבחירות הקרובות.
לאחרונה החריפה איראן את איומיה ואף כיוונה אותם באופן ישיר כלפי בני משפחותיהם של מנהיגים. הטלוויזיה הממלכתית באיראן שידרה השבוע סרטון המכוון נגד בנו של דונלד טראמפ, בארון טראמפ (20), תחת הכותרת "איפה ואיך כדאי להרוג את בארון טראמפ?", תוך טענה כי הושת עליו פרס של 10 מיליון דולר. השירות החשאי בארה"ב אישר כי הוא מודע לסרטון ומטפל באיומים מסוג זה.