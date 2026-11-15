סייעת בגן ילדים בערערה שבנגב הותקפה היום (ראשון) באלימות קשה בגן ילדים ביישוב. אלמונים שהגיעו לגן תקפו אותה עם פטיש ומברג ותיעדו. בתיעוד נראית אחת החשודות מנסה לחתוך את שערה של הסייעת.
לאחר מכן נמלטו החשודים מהמקום. המשטרה פתחה בחקירה, גם בניסיון להבין מה הרקע לאירוע. זמן קצר לאחר שהאירוע פורסם, תועדו מעצרים בערערה שככל הנראה קשורים לתקרית. התיעוד המזעזע מגן הילדים:
"עם קבלת הדיווח, שוטרי תחנת ערוער פתחו בחקירת נסיבות האירוע והחלו בביצוע סריקות לאיתור החשודים במעשה ולבצע את מעצרם", נמסר, "משטרת ישראל רואה בחומרה כל גילוי אלימות, ובפרט כלפי עובדי מערכת החינוך, ותפעל למיצוי הדין עם המעורבים באירוע".