סייעת בגן ילדים בערערה שבנגב הותקפה היום (ראשון) באלימות קשה בגן ילדים ביישוב. אלמונים שהגיעו לגן תקפו אותה עם פטיש ומברג ותיעדו. בתיעוד נראית אחת החשודות מנסה לחתוך את שערה של הסייעת.