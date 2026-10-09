רעש אדמה עז במרכז אמריקה, וחשש מגלי צונאמי: רעידת אדמה בעוצמה 7.6 פקדה הערב (שישי) את פנמה, והורגשה היטב בבירה פנמה סיטי. הרעש, שגרם לנזקים במחוזות שונים בפנמה, הורגש גם בקולומביה השכנה.
מוקד הרעש היה 14 ק"מ דרומית-מערבית מפיטלוזה שבדרום המדינה. בארצות הברית הזהירו שגלי צונאמי מסוכנים עלולים להגיע תוך שלוש שעות לחופי פנמה וקולומביה. אזהרות צונאמי פורסמו גם לאקוודור, ניקרגואה וגואטמלה.
בפנמה דיווחו על נזקים בכמה מחוזות, אבל לא בבירה פנמה סיטי, שבה גורדי שחקים רבים. פנמה שוכנת לאורך "טבעת האש" - רצועה המקיפה את האוקיינוס השקט, שבה מתרחשות מרבית רעידות האדמה בעולם.
בתיעודים, דקות ספורות אחרי הרעש, נראו מבלים נמלטים מקניון - ונוסעים יוצאים במהירות מתחנת האוטובוסים המרכזית, טרמינל אלברוק. בשידורי הטלוויזיה נראו רבים בורחים לרחובות.
"הרגשנו את הרעש בעוצמה רבה. דברים נפלו במטבח, אבל אנחנו בסדר, אף שאנחנו מפוחדים מאוד", אמר רוזנדו דומינגס, בן 60 ממחוז הררה, שבו התרחשה רעידת האדמה. "כולם בחוץ, מפוחדים".