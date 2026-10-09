רעידת אדמה בעוצמה 7.6 פקדה הערב (שישי) את פנמה, והורגשה היטב בבירה פנמה סיטי. הרעש, שגרם לנזקים במחוזות שונים בפנמה, הורגש גם בקולומביה השכנה.

רעידת אדמה בעוצמה 7.6 פקדה הערב (שישי) את פנמה, והורגשה היטב בבירה פנמה סיטי. הרעש, שגרם לנזקים במחוזות שונים בפנמה, הורגש גם בקולומביה השכנה.

רעש אדמה עז במרכז אמריקה, וחשש מגלי צונאמי: רעידת אדמה בעוצמה 7.6 פקדה הערב (שישי) את פנמה, והורגשה היטב בבירה פנמה סיטי. הרעש, שגרם לנזקים במחוזות שונים בפנמה, הורגש גם בקולומביה השכנה.

מוקד הרעש היה 14 ק"מ דרומית-מערבית מפיטלוזה שבדרום המדינה. בארצות הברית הזהירו שגלי צונאמי מסוכנים עלולים להגיע תוך שלוש שעות לחופי פנמה וקולומביה. אזהרות צונאמי פורסמו גם לאקוודור, ניקרגואה וגואטמלה.

מוקד הרעש היה 14 ק"מ דרומית-מערבית מפיטלוזה שבדרום המדינה. בארצות הברית הזהירו שגלי צונאמי מסוכנים עלולים להגיע תוך שלוש שעות לחופי פנמה וקולומביה. אזהרות צונאמי פורסמו גם לאקוודור, ניקרגואה וגואטמלה.

מוקד הרעש היה 14 ק"מ דרומית-מערבית מפיטלוזה שבדרום המדינה. בארצות הברית הזהירו שגלי צונאמי מסוכנים עלולים להגיע תוך שלוש שעות לחופי פנמה וקולומביה. אזהרות צונאמי פורסמו גם לאקוודור, ניקרגואה וגואטמלה.

בפנמה דיווחו על נזקים בכמה מחוזות, אבל לא בבירה פנמה סיטי, שבה גורדי שחקים רבים. פנמה שוכנת לאורך "טבעת האש" - רצועה המקיפה את האוקיינוס השקט, שבה מתרחשות מרבית רעידות האדמה בעולם.

בפנמה דיווחו על נזקים בכמה מחוזות, אבל לא בבירה פנמה סיטי, שבה גורדי שחקים רבים. פנמה שוכנת לאורך "טבעת האש" - רצועה המקיפה את האוקיינוס השקט, שבה מתרחשות מרבית רעידות האדמה בעולם.

בפנמה דיווחו על נזקים בכמה מחוזות, אבל לא בבירה פנמה סיטי, שבה גורדי שחקים רבים. פנמה שוכנת לאורך "טבעת האש" - רצועה המקיפה את האוקיינוס השקט, שבה מתרחשות מרבית רעידות האדמה בעולם.