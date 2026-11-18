השיחה שאחרי הפגישה שהדהימה את הגוש: ארבעת ראשי גוש השינוי - יו"ר ישר! גדי איזנקוט, יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן, יו"ר ביחד נפתלי בנט ויו"ר הדמוקרטים יאיר גולן - נועדו היום (רביעי) ביחד עם יאיר לפיד, אחרי שבנט נפגש במשך כשלוש שעות עם ראש הממשלה בנימין נתניהו, במה שנטען שהוא "עדכון ביטחוני".
הם יצאו מהפגישה עם מסר של אחדות הגוש. "עובדים כדי להקים ממשלה", אמרו. עם זאת, יו"ר הדמוקרטים יאיר גולן נשאל בצאתו מהפגישה אם הוא סומך על בנט, והתחמק ממתן תשובה. "כולם מבינים היטב את גודל השעה ואת הצורך להקים מהר ממשלה יציבה. לא אפרט מעבר לכך, זו שיחה רגישה", אמר גולן.
גורמים בגוש איזנקוט כינו לפני כן את פגישת בנט-נתניהו בלשכת ראש הממשלה "פיגוע אסטרטגי", ואמרו כי "נתניהו מנסה לפורר את גוש השינוי באמצעות בנט". בתגובה לביקורת, אמר מקורב לבנט כי "אין שום סיכוי שהוא יישב לבד תחת נתניהו". לדבריו, "הוא פועל להקמת ממשלת אחדות בראשות איזנקוט". בנט מצידו טען בפגישה כי חייבים למצות את אפשרות האחדות עם נתניהו, אך גם לאחר פגישתו עם ראש הממשלה לא הציג בפני חבריו לגוש הזדמנות פורצת דרך. איזנקוט, ליברמן וגולן הציגו עמדה נחרצת נגד ישיבה עם נתניהו, וליברמן אמר כי הוא עדיין מאמין שאפשר להכניס את המפלגות החרדיות לממשלה.
בסביבתו של יו"ר ביחד התעקשו כי "הוא זומן לעדכון ביטחוני" והבהירו כי הוא לא יישב תחת נתניהו. "בנט אמר שתרחיש אחדות רלוונטי רק אם איזנקוט ראשון ברוטציה. בנט אמר את זה לגדי ולכל ראשי הגוש", מסרו בסביבתו, שם ציינו כי הוא "לא פוסל תרחישים אחרים".
למרות המתחים, מטעמם של ראשי המפלגות נמסרה הודעה משותפת: "במהלך הפגישה הוצגו ההתקדמויות בצירי המו"מ השונים להקמת ממשלה, כמו גם המהלכים המוצלחים האחרונים למימוש הרוב הפרלמנטרי בכנסת, ובראשם בחירתו של ח"כ מתן כהנא לתפקיד יו"ר הכנסת. ראשי המפלגות כולם רואים עין בעין באשר לדחיפות בכינונה של ממשלת חירום לאומית בראשות איזנקוט והחלפתו של נתניהו בלשכת ראש הממשלה - בעדיפות עליונה ובהקדם.
"המשתתפים דנו גם בשעת החירום הממשית בפניה ישראל ניצבת - ביטחונית, חברתית ובינלאומית ועל רגישותם של הימים הקרובים. סוכם שהמפלגות ימשיכו לעבוד במשותף, בתיאום ובמהירות למען מטרה זו. זהו צו השעה".
לאחר מכן לפיד מסר "עדכון לכל המודאגים", והצהיר כי "בנט ואני ממשיכים לעבוד ללא לאות על הקמת ממשלת השינוי בראשות גדי איזנקוט. מטבע הדברים זוהי תקופה שבה כל פגישה, עדכון ביטחוני או שיחה מעוררים גלי שמועות וספקולציות. זה לא גורם לנו להסיט את המבט מהמטרה: להקים ממשלה חדשה, טובה ויעילה שתדע להתמודד עם האתגרים הביטחוניים, הכלכליים והמדיניים שישראל ניצבת מולם".