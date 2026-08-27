השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר ישיק ספר ילדים שבו היועמ"שית גלי בהרב-מיארה מוצגת בכריכה דורכת על המשטרה. הספרים יחולקו מחוץ לבתי ספר ב-1 בספטמבר. כך נודע ל-ynet. בספר יוצגו במרכז בן גביר, פעילותו והישגיו. בקבוצות של פעילי עוצמה יהודית התבקשו הפעילים להגיע לבתי ספר ברחבי הארץ ולהתייצב בכניסות אליהם לצורך חלוקת הספר. לחלקם אף הועברה רשימה של מוסדות חינוך שבהם הם אמורים לבצע את החלוקה. הספר כבר הועבר להדפסה בבית דפוס ונכתב בשפה נגישה המותאמת לילדים. כך, כאמור, מופיע בן גביר בדמות קומיקס, ולצדו תמונה של בהרב-מיארה כשהיא דורכת על ניידת משטרה. לשכת השר בן גביר מסרה: "אנו גאים להשיק את ספר הילדים".