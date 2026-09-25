נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הבטיח הסכם "בסופו של דבר" – לפני או אחרי בחירות האמצע בארה"ב בנובמבר – אבל לא ממהר לוותר על המצור הימי שהפך למנוף לחץ יעיל במיוחד על משטר האייתוללות, וגם באיראן ממשיכים להשמיע טון לוחמני. גורם איראני בכיר הבטיח הערב (יום שישי) בשיחה עם סוכנות הידיעות רויטרס כי טהרן לא תגלה שום גמישות סביב תוכנית הגרעין שלה, וכי תאפשר את פתיחתו של מצר הורמוז רק כש"כל התנאים שלה ימולאו". הוא לא פירט אותם, אבל בעבר כבר הצהירו בכירים איראנים כי התנאים הללו כוללים את הסרת המצור הימי, הסרת הסנקציות על הנפט האיראני, שחרור לפחות 12 מיליארד דולר של נכסים מוקפאים וסיום המלחמה "בכל הזירות" – גם בלבנון.

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דברי הגורם הבכיר מגיעים כשבמקביל בניו יורק עדיין שוהה שר החוץ האיראני עבאס עראקצ'י, ודוברו אמר כי השיחות הלא-ישירות מול נציגיו של טראמפ, ג'ארד קושנר וסטיב וויטקוף, עשויות להימשך. עראקצ'י, ששוחח עם וויטקוף וקושנר במשך שלוש שעות בתיווך קטארי בשולי כינוס העצרת הכללית של האו"ם ביום שלישי האחרון, צפוי לפי "ניו יורק טיימס" להישאר בניו יורק עד יום שני. אמש הוא ערך תדרוך לכתבי התקשורת הבינלאומית על ההצעה האיראנית החדשה בשיחות – הצעה שלפי הדיווחים השונים מהווה למעשה חזרה להסכם "מזכר ההבנות" מיוני, הסכם שנתפס במידה רבה ככזה שמעניק לאיראן הישגים משמעותיים, כמו הכרה בחלקה בניהול התנועה במצר האסטרטגי.

גורמים איראניים אמרו ל"טיימס" כי ההצעה האיראנית היא לממש את אותו הסכם, שכלל כמה שלבים מורכבים ואמור היה להיות מיושם בתקופה של 60 יום, בקצב מואץ הרבה יותר. עראקצ'י עצמו אמר כי התוכנית היא להשלים את השלבים הללו בתוך שבוע, ומיד לאחר מכן לפתוח במשא ומתן על תוכנית הגרעין. אבל הוא דרש שקודם לכן יהיה סיום של פעולות האיבה בכל הזירות – כולל לבנון; שחרור הכספים המוקפאים של איראן; הסרת המצור על נמליה; ופטור מסנקציות על מכירת נפט איראני. אם הדרישות הללו ימומשו, הוא הוסיף כי "בסופו של היום השביעי" מצר הורמוז ייפתח. "יהיה טוב יותר", הוא הוסיף, שהעסקה תושג לפני בחירות האמצע בארה"ב, שייערכו ב-3 בנובמבר.

טראמפ מאיים בנאומו באו"ם "להשמיד" את איראן - אבל גם מעריך שבסוף יושג הסכם ( צילום: UN web tv )

על פניו, לטראמפ יש תמריץ חזק להגיע לעסקה עם איראן לפני הבחירות – כי די בהכרזה עליה כדי להביא לירידות משמעותיות במחירי הנפט והדלק שזינקו בעקבות המלחמה והתקיפות האיראניות נגד מכליות שחוצות את הורמוז. הסקרים מראים כי שיעור גדול בקרב הבוחרים האמריקנים מתוסכל מאוד מהזינוק במחירים, תסכול שהרפובליקנים חוששים שיעלה להם בשליטה בקונגרס. אבל טראמפ עצמו מצהיר שוב ושוב כי הוא לא ממהר להגיע לעסקה, והיום דווח ב"וול סטריט ג'ורנל" כי ארה"ב הבהירה, דרך המתווכת קטאר, שטראמפ לא מתכוון לוותר על המצור הימי (כפי שעשה אחרי ההסכם ביוני, לפני שחידש אותו ביולי). גורם בבית הלבן אמר לעיתון כי המצור והסנקציות שהוחרפו – השבוע הן הביאו לשיתוק נרחב בענף התעופה האיראני – מעניקות לארה"ב "עמדה חזקה" מול איראן. "הנשיא טראמפ פתוח לשיחות עם איראן בנסיבות המתאימות, אבל אין לו צורך לנהל משא ומתן עם האיראנים", טען הגורם.

ברקע ניצבת גם חשדנות גדולה של טראמפ, אחרי שכמה הסכמים קודמים שלו מול איראן קרסו בתוך זמן קצר, בין אם בשל אי-הסכמה על אופן יישומם או בשל הקרע הפנימי בתוך משטר האייתוללות – כשנטען כי גורמים קיצוניים במשמרות המהפכה הם שהוציאו לפועל מתקפות נגד ספינות אחרי הסיכומים הללו. סימן שאלה גדול ניצב גם סביב עצם הסמכות של עראקצ'י, הנחשב לגורם מתון יותר בתוך המשטר, להגיע להסכם כלשהו – כשברקע ביקורת שנשמעת בתוך איראן מהגורמים הקיצוניים יותר על השיחות המחודשות עם ארה"ב.

בכיר איראני: "הסיכוי נמוך מאוד"

ועדיין, עלי ואאז, מנהל התוכנית לענייני איראן במכון המחקר "קבוצת המשבר הבינלאומית", אמר ל"ניו יורק טיימס" כי מדובר ב"מהלך חכם" מצד טהרן. "הם יודעים שזה מפתה מאוד עבור הנשיא טראמפ, משום שזה מסיים מלחמה שאינה פופולרית ומוזיל את מחירי האנרגיה לקראת בחירות האמצע. אבל זה גם מחזיר לתוקף הסכם שהיה ברובו חיובי עבור האיראנים. לוח זמנים מקוצר להגעה לסוגיית הגרעין אמור להיות אטרקטיבי עבור נשיא חסר סבלנות".

שיגור טילים מאיראן לישראל, בחודש יוני. "האצבע על ההדק", איים בכיר איראני ( צילום: WANA (West Asia News Agency)/ via REUTERS )

גם לאיראן יש סיבה טובה לרצות הסכם לפני הבחירות, ומעבר לעובדה שהיא נואשת כעת להסרת המצור והסנקציות בצל המשבר הכלכלי הפנימי שהולך ומחמיר – פרשנים רבים מעריכים כי אחרי הבחירות לטראמפ יהיו פחות סיבות "לרסן" עצמו, והוא עשוי להיות נכון יותר לחדש את המערכה הצבאית העצימה נגד המשטר – כשהוא עצמו איים בנאומו השבוע בעצרת האו"ם "להשמיד" את איראן, אם לא תגיע עמו להסכם.

בסוכנות רויטרס תיארו דילמה מצד שני הצדדים – שאמנם מעוניינים שניהם בהסכם, אך חוששים כל אחד מוויתור על מנוף הלחץ שלו – המצור מבחינת טראמפ, ו"חסימת הורמוז" מצד איראן (ארה"ב טוענת כי בפועל המצר לא חסום, אבל התנועה בו עדיין מצומצמת מאוד). "אף אחד מהצדדים אינו מעוניין לוותר על המנוף שלו בלי לקבל תמורה מוחשית כלשהי. משמעות הדבר היא שבחירות האמצע עשויות להיות פחות מועד אחרון לדיפלומטיה, ויותר מועד אחרון לשימור התנאים שמאפשרים את המאמצים הדיפלומטיים", הסבירו ברויטרס. "אם וושינגטון וטהרן לא יצליחו להפוך את המנוף שבידיהן להסכם לפני בחירות האמצע, חלון ההזדמנויות הדיפלומטי עלול להצטמצם ככל שהסיכון להסלמה יגבר".

גורם איראני בכיר שצוטט באותו דיווח איים מצדו שאיראן תגיב בחריפות להסלמה אמריקנית. "האצבע שלנו על ההדק", הוא אמר. "האמריקנים יודעים מה הם צריכים לעשות, אבל בגלל הדרישות המופרזות שלהם, הסיכויים שהדיפלומטיה תפתור את המשבר הזה נמוכים ביותר". לפי מקורות אזוריים ששוחחו עם רויטרס, טהרן אמנם מוכנה לוותר על הדרישה שלה מספינות לשלם דמי מעבר עבור השימוש במצר הורמוז במסגרת "ההסכם המרכזי", אבל עדיין מתעקשת שהיא תופיע ב"נספח נפרד" – ולדברי המקורות כל הסדר יהיה זמני מבחינת טהרן, ולא יהווה ויתור רשמי על עמדתה התובעת בעלות על המצר (הורמוז מוגדר כנתיב מים בינלאומי, ולפני המלחמה התנועה בו הייתה חופשית לחלוטין).

הפעם, סעודיה נגד ויתורים

למשוואה הזו מצטרפת כעת לפי הדיווחים התנגדות מצד סעודיה ומדינות אחרות במפרץ להסכם מול איראן – לפחות הסכם עם תנאים דומים ל"מזכר ההבנות" מיוני. סעודיה, שתמכה במאמצים להגיע מחדש להסכם במהלך הקיץ והתנגדה לחידוש המלחמה, שינתה כעת לפי דיווחים בסוכנות הידיעות AP וב"וול סטריט ג'ורנל" את עמדתה. גורמים המעורים בפרטים אמרו ל"ג'ורנל" כי גם סעודיה וגם איחוד האמירויות לוחצות על ארה"ב שלא לוותר לאיראן – לא להסיר את המצור על נמליה או את הלחץ הכלכלי – וגורם אחר שדיבר עם AP אמר כי הסיבה לשינוי היא ההסלמה מול החות'ים, בעלי בריתה של איראן שתוקפים שלל מתקני נפט בסעודיה ובמסע הכיבושים שלהם בתימן השתלטו על מצר באב אל-מנדב, שמחבר בין אירופה לאסיה דרך הים האדום ותעלת סואץ – וחשיבותו רק גדלה מאז חסימת הורמוז.

הפעם גם המפרציות נגד ויתורים. "לא צריכים להסכים לשליטה איראנית בהורמוז" ( צילום: שלו שלום, Andrew Harnik/Getty Images: Win McNamee/Getty Images, , AP, צילום: REUTERS/Stringer )

הגורם אמר ל-AP כי בעקבות ההסלמה מול החות'ים, סעודיה מטילה כעת ספק בניסיון האיראני לקדם הסכם עם ארה"ב. לדבריו, לפני כן ריאד הייתה "יכולה לחיות" עם הסכם שהיה מעניק לאיראן שליטה מסוימת על הורמוז, אבל לדבריו השיקולים של ריאד השתנו לאחר מסע הכיבושים של החות'י, והמתקפה שביצעו המיליציות בעיראק על צינור הנפט האסטרטגי של סעודיה, "צינור מזרח-מערב" שמאפשר לה לייצא נפט בנתיב עוקף הורמוז, דרך הים האדום. ב"ג'ורנל" ציינו כי שינוי עמדה דומה חל גם באיחוד האמירויות, שתמכה בעבר במאמצים הדיפלומטיים לסיום הסכסוך – וכעת גורמים בה "מצננים את הציפיות" משיחות עם איראן, בעקבות ההתלקחויות האחרונות מולה והמשך התקיפות שלה נגד ספינות בהורמוז. מדינות המפרץ, כך אמרו הגורמים האמירתיים לפי העיתון, לא צריכות להסכים למצב של שליטה איראנית קבועה במצר.