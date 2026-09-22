פרקליטות המדינה הגישה היום (שלישי) לבית המשפט המחוזי בירושלים כתב אישום נגד אלירן סלמי, תושב בית שמש, בגין ניסיון רצח בן זוגה של גרושתו. לפי האישום, הוא דקר אותו חמש פעמים בחזה ובגב ופצע אותו קשות.
סלמי ובת זוגו לשעבר התגרשו לפני כשנתיים, ובהמשך החלה לנהל מערכת יחסים עם גבר אחר. חרף בקשותיה של גרושתו, סלמי הגיע לביתה, וב-30 באוגוסט, ימים ספורים לאחר שסיים לרצות מאסר של 13 חודשים על עבירות איומים ותקיפה נגדה ונגד המתלונן, המתין סלמי מחוץ לביתה. כשהמתלונן הגיע למקום, ניגש אליו סלמי ואיים עליו: "אתה לא פוחד למות?". הוא אף דחף אותו ואיים בשנית שאם יזמין משטרה, "ירים אותו עם מטען".
כשעה לאחר מכן שב סלמי לבית גרושתו כשהוא מצויד בסכין מטבח. הוא טיפס על גגון סמוך לכניסה, עטה כפפות ונכנס לבית למרות בקשות גרושתו שיעזוב את המקום. סלמי ניגש אל המתלונן, שעמד במטבח, ודקר אותו פעמיים באזור החזה תוך שהוא קורא לעברו: "תמות! תמות! תמות!".
במהלך העימות דקר אותו שלוש פעמים נוספות בגבו ונשך את אוזנו. המתלונן הצליח לבסוף לתפוס את ידו ולמנוע ממנו להמשיך לדקור אותו, ובהמשך הגיע למקום שכן שלקח ממנו את הסכין. לפי האישום, כתוצאה מהדקירות נגרמו למתלונן, בין היתר, פצעי דקירה בחזה וכן פצעי דקירה בגב ושבר בעצם הבריח. הוא פונה בניידת טיפול נמרץ לבית החולים, שם אושפז ונותח.
הפרקליטות מייחסת לסלמי עבירות של ניסיון רצח, חבלה חמורה בנסיבות מחמירות, איומים ותקיפה. הפרקליטות ביקשה להאריך את מעצרו עד תום ההליכים נגדו.