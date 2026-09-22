פרקליטות המדינה הגישה היום (שלישי) לבית המשפט המחוזי בירושלים כתב אישום נגד אלירן סלמי, תושב בית שמש, בגין ניסיון רצח בן זוגה של גרושתו. לפי האישום, הוא דקר אותו חמש פעמים בחזה ובגב ופצע אותו קשות.

פרקליטות המדינה הגישה היום (שלישי) לבית המשפט המחוזי בירושלים כתב אישום נגד אלירן סלמי, תושב בית שמש, בגין ניסיון רצח בן זוגה של גרושתו. לפי האישום, הוא דקר אותו חמש פעמים בחזה ובגב ופצע אותו קשות.

פרקליטות המדינה הגישה היום (שלישי) לבית המשפט המחוזי בירושלים כתב אישום נגד אלירן סלמי, תושב בית שמש, בגין ניסיון רצח בן זוגה של גרושתו. לפי האישום, הוא דקר אותו חמש פעמים בחזה ובגב ופצע אותו קשות.