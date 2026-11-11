"אסור היה לישון. הייתי צריך לשבת בשיכול רגליים כל הזמן ולא הורשיתי לשכב" . כך סיפר עלי אל-עבדאללה בן ה-20, ששהה יותר מחמישה חודשים במתקני מעצר ישראליים בשנה שעברה, אחרי שנעצר בכפר בדרום-מערב סוריה. לדבריו, הוא הוכה והוחזק בבידוד, אך מעולם לא הוגש נגדו אישום. בכתבה של סוכנות הידיעות האמריקנית AP, מועלות טענות מצד אסירים סורים לשעבר ובני משפחותיהם על תנאים קשים במתקנים בישראל ומעצרי שווא שמבצע צה"ל.

גלריה "לא היה אוורור, רק אור". האסיר הסורי עלי אל-עבדאללה ( צילום: AP Photo/Ali Haj Suleiman )

הפגנה בסוריה במחאה על מעצרים של צה"ל באזור החיץ ( צילום: AP Photo/Ali Haj Suleiman )

לפי AP, אל-עבדאללה ​​נמנה עם עשרות סורים שנעצרו על-ידי צה"ל באזור החיץ, בעקבות הדחתו של בשאר אסד לפני כמעט שנתיים. על פי טענות של ארגוני זכויות אדם, שני עצורים לשעבר ושני קרובי משפחה של עצורים המוחזקים כיום, רבים מהעצורים סבלו מהתעללות פיזית ומילולית במהלך הפשיטות והמעצרים, וכן בתוך בתי הכלא הישראליים.

השתלטות ישראל על אזור החיץ בדצמבר 2024 עוררה תרעומת ברחבי סוריה - במיוחד בקרב משפחות המתגוררות בתוך השטח או בסמוך אליו. תחושת האופוריה שחשו לאחר הדחתו של אסד התפוגגה במהירות כשצה"ל הציב מחסומים, סייר בכפריהם ופתח בגל מעצרים נרחב.

בני משפחותיהם של העצורים תיארו תחושות של חוסר תקווה וחוסר אונים, וציינו כי פניותיהם לממשלה הסורית ולאו"ם בבקשה לקבל מידע על יקיריהם נותרו ללא מענה. "נשאר לנו רק להיאחז בתקווה לאלוהים, ולהתפלל שיאחד אותנו מחדש עם בננו", אמרה הודא בכר, אמו של קינאן, שנעצר על ידי כוחות צה"ל בשנה שעברה ומאז משפחתו לא שמעה ממנו דבר.

הוחזק במעצר כ-15 חודשים. ודיע באכר ( צילום: AP Photo/Ali Haj Suleiman )

לפי גורמים רשמיים בממשלת סוריה וחוקרים מטעם האו"ם שהאשימו את ישראל בהפרת זכויות אדם, מאז דצמבר 2024 נעצרו 49 סורים, כאשר 16 מהם שוחררו במהלך השנה החולפת. מרכז הצדק והאחריות של סוריה (SJAC), ארגון זכויות אדם שמקום מושבו בוושינגטון, מסר כי עצורים לשעבר וקרובי משפחה שהיו עדים למעצרים טענו ליחס מחפיר או לעינויים. בראיונות עם הארגון, עצורים לשעבר טענו כי הוחזקו "בתנוחות לחץ" ואוימו באקדח. כך לפי סלמה דאודי, חוקרת ב-SJAC.

אל-עבדאללה סיפר כי נעצר ביוני 2025 במחסום ישראלי בכפר עין ד'כר, המשקיף על אזור החיץ. לדבריו, החיילים שאלו האם הוא או מישהו בכפרו מזוהה עם קבוצות חמושים איסלאמיסטיות, והוא ענה שלא, וכי לא היו קבוצות כאלה בכפרו. לטענתו, הוא נאזק ובמשך חמשת החודשים הבאים הועבר בין מתקני מעצר ישראליים שונים.

בזמן שהיה בבידוד בשני בתי כלא שונים, אל-עבדאללה טען כי "לא היה אוורור, רק אור", והוא היה משוחרר מהאזיקים רק לכמה דקות בכל יום כדי לאכול. "אסור היה לישון. היית צריך לשבת בשיכול רגליים כל הזמן ולא הורשיתי לשכב. העברתי שבעה ימים ככה".

"ישראל הרסה עם דחפורים מטעי זיתים ואורווה". כפר סיסון ( צילום: AP Photo/Ali Haj Suleiman )

הפגנה בקוניטרה ( צילום: AP Photo/Ghaith Alsayed )

הודא באכר ישנה כשכוחות צה"ל פשטו על בית משפחתה באוגוסט 2025, כך היא סיפרה. לדבריה, חיילים איימו לפוצץ את הבית אם בנה קינאן, בן ה-39, לא יסגיר את עצמו בתוך חמש דקות. בנה יצא החוצה, ואז לטענתה כוסו עיניו, הוא נאזק - ומאז לא נשמע ממנו דבר.

ודיע באכר, טייל בכפר טרנג'ה ביוני 2025 ונתקל בסיור צבאי של צה"ל. לטענתו, הוא נעצר ונאמר לו שישוחרר בתוך חמש דקות. אלא שבאכר הוחזק במעצר במשך כ-15 חודשים. "הוחזקתי במוצב ליד הגבול הסורי במשך יום אחד, וביום למחרת העבירו אותי לבית כלא", אמר. באכר ואל-עבדאללה גם סיפרו כי הוחזקו בכלא עופר ולאחר מכן הועברו לשדה תימן.

סדאם סעד אלדין היה בן 16 באפריל 2024, עוד לפני הפלתו של משטר אסד, שנעצר לטענת אביו על ידי חיילי צה"ל בעת שעבד במטע זיתים. אביו, חסן סעד אלדין, בן 47, סיפר כי אין לו כל מידע על מקום המצאו של בנו וטען כי חיילים ישראלים מונעים ממנו גישה לאדמות החקלאיות שלו בכפר ג'ובתא אל-חשב.

טענת התושבים - ותגובת צה"ל

"הם הרסו באמצעות דחפורים שטח של 10 עד 12 דונם של מטעי זיתים, והחריבו כליל מבנה ששימש כאורווה לבעלי חיים", טען אלדין, כשהוא מצביע על מחסום עפר גדול החוסם את הגישה למקום. הטענה כי בכפרו עשויים לפעול ארגונים חמושים – בין אם בתמיכת איראן ובין בתמיכת מדינה אחרת – נראית לו תמוהה לחלוטין.

"אנחנו אזרחים, חקלאים ועובדי אדמה ללא כל נאמנות לגורמים חיצוניים", אמר. האב שוחח עם עצורים לשעבר בעת שחרורם, בתקווה לקבל מידע על בנו. עצור לשעבר, שראה את סדאם, סיפר לו כי לא נגרם לבנו כל נזק. עם זאת, הוא חושש לגורל בנו כשהוא שומע עצורים לשעבר מספרים על התעללויות שהיו עדים להן בבתי הכלא.