מרצה למתמטיקה ב אוניברסיטת בר אילן , בן כ-60 מפתח-תקווה, נאשם שתכנן פיגועים נגד מאות ערבים ישראלים כחלק מתוכנית שכינה "עי"ט" - ראשי תיבות של המילים "עם יעשה טרנספר". בהחלטת בית המשפט, בשלב זה קיים צו איסור פרסום על שמו של הנאשם.

פרקליטות מחוז מרכז עדכנה הבוקר (שני) על המקרה החריג, והיא מייחסת לנאשם ביצוע עבירות ביטחוניות של הכנה לביצוע מעשה טרור לפי חוק המאבק בטרור, סחיטה באיומים ושיבוש מהלכי משפט, ומבקשת מבית המשפט לעצור אותו עד לתום ההליכים המשפטיים נגדו.

גלריה מעצר, אילוסטרציה ( צילום: דוברות המשטרה )

מכתב האישום שהגישו עורכי הדין רועי רייס ותומר שטיינברג מפרקליטות מחוז מרכז עולה, כי על רקע מהומות "שומר חומות" ובהמשך, ביתר שאת על רקע מלחמת "חרבות ברזל", כאמור מתוך מניע לאומני-אידאולוגי, החליט הנאשם לתכנן ולהוציא אל הפועל מעשי טרור רבים באופן מתואם ומקביל, ולגרום למותם של מאות רבות של אזרחי ישראל ערבים, לרבות בדואים, בכל רחבי הארץ וכן ערבים המתגוררים במזרח ירושלים וביהודה ושומרון. זאת, על מנת לגרום לבריחתם וגירושם לצמיתות לתחומי ירדן, לבנון ורצועת עזה.

במשך יותר מ-3 שנים, החל מתחילת פברואר 2023 ועד למעצרו לפני כשבועיים, הוא הגה והכין תכנית סדורה, יסודית ומפורטת, אותה כינה "עי"ט - עם יעשה טרנספר". לצורך מימוש וקידום תוכניתו, ביצע מעשי הכנה ממשיים רבים ומגוונים, כגון סיורי שטח מוקדמים, עריכת מסמכים המגוללים והמפרטים את אופן הפעולה וההצדקות לה וניסיון לגיוס פעילים שישתתפו במתקפת הטרור שתכנן.

72 מחבלים יהודים ב-12 חוליות

על פי התוכנית שרקם הנאשם, 72 מפגעי טרור יהודים, שלפחות מחציתם בעלי רישיון נשק, בהם הוא עצמו, יחולקו ל-12 חוליות טרור (6 מפגעים בכל חוליה). המפגעים יתחמשו בכלי נשק מסוגים שונים, כגון אקדחים, רובים, גרזנים ופטישים, ויפתחו בהפתעה מוחלטת במעשי טרור המוניים בערים מעורבות וביישובים ערביים ברחבי ישראל. עוד על פי התוכנית, לחוליות הטרור יינתן סיוע וגיבוי שיתואם מראש מגורמים חתרניים שיגויסו מתוך צה"ל, לרבות הפצצת מרכזי אוכלוסייה ערבית על ידי חיל האוויר, חיל התותחנים וחיל השריון.

מכתב האישום עולה, כי במישור המעשי - לו הוא קרא "איך עושים עיט כאן ועכשיו" - הציג הנאשם הנחיות להצטרפות הציבור ל"ביצוע הרג המוני, השתלטות מהירה על אזורי חיכוך, כבישים, יציאות/כניסות ליישובים ערבים, ערים מעורבות ובתי חולים. לא לרחם אפילו על הנשים ועל הילדים האכזריים והמבחילים שלהם, לא לעצור אל מול תחנונים, להקשיח לבבות, כל עצירה תוביל למצב בלתי נסבל של כאוס ואז טבח ביהודים".

על פי התוכנית, מעשי הטרור ההמוניים והסימולטניים, לצד הדהוד המעשים ופרסומם ברשתות החברתיות בזמן אמת, יובילו לבריחתם של כלל אזרחי ישראל הערבים, לרבות הבדואים, ושל הפלסטינים המתגוררים במזרח ירושלים ובשטחי הרשות הפלסטינית, אל מחוץ לגבולותיה של מדינת ישראל.

מועמד "זהות" משה פייגלין. סירב להיפגש עם הנאשם , פנה למשטרה אחרי מכתבי הסחיטה ( צילום: אוראל כהן )

במטרה לקדם את תוכניתו ולהוציאה לפועל, הוא ניסה משך תקופה של כשנה וחצי לגייס תומכים ושותפים, ללא הצלחה, וכן ערך סיור מקדים בסביבת היישוב טובא זנגריה, כדי ללמוד ולבחון את דרכי הגישה והתקיפה המיטביים של היישוב, אותו רצה לכלול כיעד מרכזי בתוכנית.

להצטרף לפייגלין ולסחוט

על פי המתווה החשאי שהגה לגיוס מפגעי טרור שיבצעו עמו את מעשי הטרור המתוכננים, תיכנן הנאשם לחבור למשה פייגלין, המתמודד בבחירות הקרובות לכנסת ה-26 כראש רשימת "זהות" וכמספר 2 של הרשימה המשותפת ל"זהות" ול"ציונות הדתית", לגייסו לתוכנית, ובהמשך לגייס בסיועו של פייגלין פעילים נוספים. הוא ביקש לזמן פעילים שיזוהו ויסומנו מראש לכנס בחירות של מפלגת "זהות", כאשר במהלך הכנס יובהר למוזמנים כי הם מגויסים למתקפת טרור בה ישתתפו ביום למחרת. לפעילים יחולק תדריך שיכלול הוראות והנחיות הפעלה מפורטות לקראת ולצורך ביצוע מעשי הטרור.

הנאשם הגיע לשני אירועים פומביים שקיים פייגלין וניסה לקבוע עימו פגישה ולמסור לו תמצית של התוכנית, אך פייגלין לא נענה לאף אחת מפניותיו.

לפני כחודש, ונוכח התקרבות מועד הבחירות, כתב הנאשם מכתב סחיטה הממוען לפייגלין, בו הטיח בו ביקורת ודברי גנאי על התנהלותו בעניין חוסר שיתוף פעולה עם התוכנית שרקם, ואיים עליו שאם לא ישתף עימו פעולה בהקדם ויסייע לו בקידום התוכנית, יפיץ את המכתב, ובכך יגרום לפייגלין, לשיטתו, נזק ציבורי לקראת הבחירות.

כיומיים לאחר מכן, הגיע לביתו של פייגלין, מסר לשכנה שעברה במקום את מכתב הסחיטה וביקש ממנה להעבירו לפייגלין, והיא אכן העבירה לפייגלין את המכתב. בהמשך אף הגיע לאירוע של מפלגת "זהות" בשוק מחנה יהודה, ובאמצעות אישה אחרת העביר למנכ"ל המפלגה מספר עותקים של מכתב הסחיטה, לצד מכתב נוסף שבתוכנו הוצג איום דומה לאיום כלפי פייגלין.

"אפס סובלנות למקרים כאלה". אוניברסיטת בר אילן, ארכיון ( צילום: דנה קופל )

ממפלגת "זהות" ויו"ר המפלגה משה פייגלין נמסר אחרי פרסום כתב האישום : "מיד עם קבלת מכתבי הסחיטה והאיומים מצד הנאשם, משה פייגלין והנהלת המפלגה פנו ללא דיחוי למשטרת ישראל והגישו תלונה רשמית בנושא. אנו מודים לגורמי אכיפת החוק על הפעולה המהירה והנחושה, וסומכים על רשויות הביטחון והמשפט שימצו עם מבצעי העבירה את מלוא חומרת הדין. מפלגת זהות תמשיך לפעול באחריות ציבורית וללא מורא".

משקפי שמש, מסיכה ושם בדוי: "מנחם ליבנה"

עוד מכתב האישום עולה, כי במהלך כל המעשים שביצע, נקט הנאשם אמצעי הסתרה ושיבוש שונים כדי למנוע את תפיסתו וכפועל יוצא מכך את סיכול התוכנית, ובין היתר נהג לכתוב את כל המסמכים והמכתבים שערך בכתב ידו ולא באמצעות מחשב; וכתב הנחיות והדרכות במסמכים שונים באילו פעולות על מעורבים בתוכנית לנקוט כדי שזהותם לא תיחשף.

לפי האישום, המרצה נהג להשתמש באמצעי הסוואה שונים במהלך המפגשים שקיים עם אחרים אותם ניסה לגייס לצורך מימוש תוכניתו, לרבות חבישת מסיכת הגנה על פניו, כובע ומשקפי שמש, ואף נהג להזדהות בשם בדוי - "מנחם" או "מנחם ליבנה" - ולהשתמש בטלפונים של עוברי אורח כדי ליצור קשר עם המעורבים השונים.

בבקשת המעצר עד תום ההליכים ציינה פרקליטות מחוז מרכז, בין היתר, כי מעשי הנאשם, שנפרסו על פני מספר שנים, "נשענים על אידיאולוגיה קיצונית ורצחנית שהניעה אותו לגיבוש ותכנון מפורטים של תוכנית בעלת מספר רבדים ושלבים, שמטרתה היא להוביל בסופו של דבר להרג רב של אזרחי ישראל ערבים וכן של פלסטינים המתגוררים במזרח ירושלים ויהודה ושומרון".

"האידיאולוגיה הקיצונית בה אוחז הנאשם, שאותה הוא ניסה לקדם ולהוציאה אל הפועל בהקדם, מלמדת על מסוכנותו הברורה והמיידית, הן כלפי אדם, הן כלפי הציבור והן כלפי המדינה", נכתב עוד. "כמו כן, המניע הלאומני והאידיאולוגי שעמד ביסוד מעשיו, והעובדה כי הם בוצעו בתקופת מתיחות ביטחונית מיוחדת, מעצימים את מסוכנותו".

עורכי הדין הדר שריר ואלון פורת, שמייצגים מטעם הסניגוריה הציבורית את המרצה המואשם, מסרו : "אנו נמצאים בשלבים הראשונים של ההליך המשפטי. לאחר שנלמד את חומרי החקירה נשקול את המשך צעדינו המשפטיים".