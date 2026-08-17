בית משפט ב רוסיה גזר הערב (יום ב') 11 שנות מאסר וחודש מאסר נוסף, שירוצו במושבת עונשין, על לב שלוסברג, סגן יושב ראש המפלגה הליברלית "יאבלוקו", לאחר שהעז לגנות את המלחמה שבה פתח ולדימיר פוטין נגד אוקראינה ותיאר אותה במהלך משפטו כקטסטרופה עבור רוסיה.

גלריה שלוסברג בבית המשפט. "סופג את העונש בגלל אהבת המולדת" ( צילום: Olga MALTSEVA / AFP )

נשיא רוסיה פוטין. לא רוצה הצבעת מחאה בבחירות ( צילום: Alexander Nemenov/Pool via REUTERS )

שלוסברג בן ה-63 הועמד לדין בגין הכפשת הכוחות המזוינים של רוסיה והפצה של מידע כוזב עליהם. בדברי הסיכום שלו בבית המשפט בעיר פסקוב ביום שישי האחרון הוא טען לחפותו, אמר שהוא קורבן למשפט פוליטי, וחזר על קריאתו להפסקת אש מיידית במלחמה הנמשכת כבר ארבע שנים וחצי.

הרשעת שלוסברג ושליחתו לכלא באה אחרי שבשבוע שעבר החליט בית המשפט העליון של רוסיה לאסור על מפלגתו יאבלוקו להשתתף בבחירות לפרלמנט שייערכו בחודש הבא. יאבלוקו היא המפלגה היחידה ברוסיה שקוראת לסיום המלחמה, ולקראת הבחירות היא מצאה עצמה תחת לחץ כבד מצד השלטונות, משום שכל הצבעה משמעותית נגד המלחמה עלולה להביך את הקרמלין.

"חייהם של אין ספור אלפים של בני אדם נגדעו בתקופה זו", אמר בדברי הסיכום שלו. "במוקדם או במאוחר יפורסם ברבים מניין ההרוגים המדויק והמלא, כולל שמותיהם, והאומה כולה תזדעזע מול רשימת הקדושים הזו", אמר, לפי תמליל שהתפרסם באתר Mediazona. "כיום, בתי העלמין בארצנו, כולל הצבאיים שבהם, צומחים בקצב מהיר בהרבה ממחלקות היולדות, גני הילדים ובתי הספר".

"בתי העלמין צומחים מהר יותר ממחלקות היולדות". שלוסברג בבית המשפט ( צילום: AP )

צבא אוקראינה יורה לעבר הכוחות הרוסיים באזור חרקוב. BBC אימת את שמותיהם של קרוב ל-240 אלף חיילים רוסים שנהרגו ( צילום: AP )

Mediazona והשירות הרוסי של תאגיד השידור הבריטי BBC תיעדו עד כה את שמותיהם של לפחות 239,354 חיילים רוסים שנהרגו במלחמה באוקראינה על בסיס רישומים הזמינים לציבור. על סמך רישומי עזבונות של נפטרים, ששימשו אותם לחישוב תמותה עודפת בקרב גברים רוסים, הם מעריכים כי מניין ההרוגים האמיתי הוא יותר מ-350,000. עם זאת הן רוסיה והן אוקראינה נמנעות מפרסום נתונים מעודכנים בנוגע לנפגעים שלהן.

משפטו של שלוסברג הוא עוד חוליה בשרשרת המשפטים שנתפסים בעולם ככלי להשתקת האופוזיציה ומתנגדי המלחמה ברוסיה. זמן קצר אחרי שפלשה לעומק אוקראינה בפברואר 2022 העבירה רוסיה חוקים הקובעים עונשי מאסר ממושכים למי שיימצא אשם ב"הכפשת" הצבא או בהפצה מכוונת של מידע כוזב על המלחמה, וכתוצאה מכך כל גינוי פומבי שלה נשמע לעיתים נדירות בלבד בתוך המדינה.

למרות זאת אישים כגון שלוסברג, פעיל זכויות האדם אולג אורלוב ומנהיג האופוזיציה המנוח אלכסיי נבלני , שהועמדו לדין והגנו על עצמם בבית המשפט ללא כל סיכוי ממשי לזיכוי, ניצלו את ההזדמנות להתבטא מעל דוכן הנאשמים נגד מה שהגדירו כעריצות ודיכוי.

שלוסברג היום. "אדם בודד נכלא, אך הפחד מחלחל לליבותיהם של מיליונים" ( צילום: Olga MALTSEVA / AFP )

ביקורת מהסוג שהשמיעו פעילי האופוזיציה האלה בבית המשפט אינה זוכה לסיקור בתקשורת הממלכתית של רוסיה, אולם מי שמצויד בחיבור לרשתות פרטיות וירטואליות (VPN) ומקבל דרכן גישה לאתרים שהמדינה חסמה יכול לקרוא עליה ברשת.

ב-Mediazona נמסר כי דברי הסיכום של שלוסברג נקטעו שוב ושוב על ידי השופט, שדחק בו להיצמד לעובדות התיק המתנהל נגדו, אך הוא עמד על זכותו להמשיך. "אדם בודד נכלא, אך הפחד מחלחל לליבותיהם של מיליונים", אמר. לאחר שנגזר דינו של שלוסברג מסרה מפלגתו כי הוא ספג את "גזר הדין האכזרי" בשל "אהבת המולדת וקריאות להפסקת אש".