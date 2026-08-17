שיעור התמיכה בנשיא ארה"ב דונלד טראמפ צנח לשפל חדש, על רקע הדאגה הגוברת בקרב רוב מוחץ של האמריקנים מכך שהמלחמה עם איראן תימשך זמן רב. כך עולה מסקר של רויטרס ו-Ipsos שתוצאותיו פורסמו אתמול בערב (שני).

רק 33% מהמשיבים בסקר, שנערך במשך ארבעה ימים, אמרו כי הם מרוצים מתפקודו של טראמפ בבית הלבן, לעומת 64% שאמרו כי אינם מרוצים. שיעור התמיכה בטראמפ הוא כעת הנמוך ביותר בכל תקופת כהונתו הנוכחית, והוא משתווה לשפל שנרשם בתקופת כהונתו הקודמת, בדצמבר 2017.

טראמפ ( צילום: מתוך X )





לאחר שחזר לבית הלבן ב-2025 כשפחות ממחצית מהאזרחים תומכים בנשיאותו, הפופולריות של טראמפ ספגה השנה מכה קשה לאחר שהורה על התקיפות באיראן לצד ישראל. המלחמה במפרץ שיתקה חמישית מסחר הנפט העולמי, הובילה לזינוק במחירי הדלק בארה"ב - מה שמכביד על משקי הבית האמריקניים - וגם על בעלי בריתו הרפובליקנים של טראמפ, שמנסים להגן על הרוב שלהם בקונגרס בבחירות האמצע בנובמבר.

טראמפ, שניהל את מסע הבחירות שלו תחת הבטחות לרסן את האינפלציה ולהימנע ממלחמות ממושכות, התחייב שהעימות עם איראן יימשך כמה שבועות בלבד. אלא שאיראן הוכיחה עמידות והצליחה להמשיך ולשבש משמעותית את תנועת הנפט דרך מצר הורמוז, גם לאחר שהושגה הפסקת אש, ברמה כזו או אחרת.

לפי הסקר האחרון, כ-80% מהאמריקנים - בהם 87% מהדמוקרטים ו-71% מהרפובליקנים - סבורים כי המעורבות האמריקנית באיראן "תימשך תקופה ממושכת". רק 16% אמרו כי להערכתם העימות יסתיים תוך כמה שבועות.

ביום שישי האחרון, אמר טראמפ בעצרת פוליטית במדינת ניו יורק כי לשלם "קצת יותר" על דלק, זה מחיר שכדאי לשלם כדי להבטיח ש"מדינה מאוד מרושעת" לא תוכל להשיג נשק גרעיני. לפי הסקר כעת, רק אחד מכל חמישה אמריקנים, ורק מחצית מהרפובליקנים, סבורים שהמלחמה הייתה שווה את המחיר.

החששות מהמלחמה וממחירי הדלק מעוררים דאגה בקרב הרפובליקנים בנוגע לסיכוייהם לשמור על הרוב הדחוק שלהם בבתי הנבחרים שייערכו ב-3 בנובמבר, בזמן שהדמוקרטים מעריכים שיש להם יותר ויותר יכולת להשתלט על הסנאט. סקרי רויטרס שנערכו החודש הצביעו על כך שלראשונה זה כעשור, המצביעים מעדיפים את הדמוקרטים על פני הרפובליקנים בכל הנוגע לניהול הכלכלה.

( צילום: Eric Lee / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP )

בסקר האחרון 38% מהמצביעים אמרו כי הם סבורים שהדמוקרטים ינהלו את הכלכלה טוב יותר, לעומת 35% שהעדיפו את הגישה הרפובליקנית. הדמוקרטים נתפסים גם כמי שיכולים להתמודד טוב יותר עם יוקר המחיה.

הגישה הרפובליקנית כלפי ההגירה עדיין פופולרית יותר מזו של הדמוקרטים לאורך כהונת טראמפ, על רקע הירידה החדה במספר חציות הגבול והמבצע הארצי המתמשך נגד מהגרים שעליו הורה הנשיא. עם זאת, הרפובליקנים מאבדים יתרון גם בנושא הזה בעקבות עימותים קטלניים ועלייה במספר העצורים, בהם גם ילדים.

לפי הסקר, כ-40% מהמצביעים אמרו כי לרפובליקנים יש גישה טובה יותר בנושא מדיניות ההגירה, לעומת 38% שבחרו בדמוקרטים. הפער של שני האחוזים הוא הקטן ביותר שנרשם בתקופת כהונתו של טראמפ. בינואר 2025 הובילו הרפובליקנים בנושא זה בפער של 26 אחוזים.