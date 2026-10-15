שוטרי המחוז הצפוני וחוקרי הזיהוי הפלילי הוזנקו למקום האירוע ופתחו בחקירת נסיבות המקרה, כשהרקע והנסיבות בבדיקה. המשטרה מסרה כי בשלב זה זהותו של הגבר אינה ידועה.

שוטרי המחוז הצפוני וחוקרי הזיהוי הפלילי הוזנקו למקום האירוע ופתחו בחקירת נסיבות המקרה, כשהרקע והנסיבות בבדיקה. המשטרה מסרה כי בשלב זה זהותו של הגבר אינה ידועה.

שוטרי המחוז הצפוני וחוקרי הזיהוי הפלילי הוזנקו למקום האירוע ופתחו בחקירת נסיבות המקרה, כשהרקע והנסיבות בבדיקה. המשטרה מסרה כי בשלב זה זהותו של הגבר אינה ידועה.