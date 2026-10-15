גבר כבן 40 נמצא אחר הצהריים (חמישי) מחוסר הכרה בשטח פתוח ליד מחלף גולני שבגליל התחתון. המשטרה חוקרת חשד לרצח.
שוטרי המחוז הצפוני וחוקרי הזיהוי הפלילי הוזנקו למקום האירוע ופתחו בחקירת נסיבות המקרה, כשהרקע והנסיבות בבדיקה. המשטרה מסרה כי בשלב זה זהותו של הגבר אינה ידועה.
בשעה 14:02 התקבל דיווח במוקד מד"א על איתור הגבר בשטח פתוח בצפון. אחרי בדיקה רפואית, חובשים ופרמדיקים של הארגון קבעו את מותו. חובש בכיר במד"א מורן אבו שקארה וחובשי מד"א שמס אלדין אבו נסרה ולאד טישצ'נקו סיפרו: "הגענו לשטח פתוח ושם ראינו גבר כבן 40 כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה. ביצענו בדיקות רפואיות, אך לצערנו הרב לא נותר לנו אלא לקבוע את מותו במקום".