שגרירת ארה"ב ביוון קימברלי גילפויל אישרה שהיא תסיים את תפקידה על רקע דיווחים על שחיתותי שבהם נקשר שמה. בפוסט ארוך ברשת X כתבה בהתייחס להאשמות נגדה כי "הטענות הללו שקריות, ואני מתכוונת להגן בנחישות על שמי, על השם הטוב שלי ועל היושרה שלי". היא הוסיפה כי לא תאפשר להאשמות שווא להגדיר עשרות שנות שירות ציבורי, והדגישה כי מחויבותה לתנועת "אמריקה תחילה" ולנשיא דונלד טראמפ תמשיך גם לאחר פרישתה. במקביל, טראמפ נשאל אם היא הייתה "כמו משפחה" בשבילו, בשל העובדה שהייתה מאורסת לבנו. הוא השיב: "לא, היא לא הייתה חלק מהמשפחה שלי. היא עשתה עבודה טובה, אבל לא אהבנו את מה שקראנו".