הגשמים הכבדים שירדו באזור מאז הלילה (בין שישי לשבת) גרמו לנזקים כבדים ב רצועת עזה , ועל פי גורמים פלסטינים הוצפו עשרות אלפי אוהלים שבהם חיים עקורים שהתפנו מבתיהם במהלך המלחמה. על פי חמאס, מספר האוהלים שנפגעו עומד על כ-70 אלף, והאזורים שנפגעו במיוחד היו דיר אל-בלח ונוסייראת שבמרכז הרצועה.

תיעוד הצפה באוהל עקורים ברצועת עזה:

גלריה דיר אל בלח ( צילום: AP Photo/Abdel Kareem Hana )

( צילום: AP Photo/Abdel Kareem Hana )

לפי הודעת ההגנה האזרחית בעזה התקבלו מאז הבוקר יותר מ-1,500 קריאות מצוקה בעקבות הגשמים, בעיקר לגבי מחסור בציוד חילוץ ובאמצעים לניקוז מים. משפחות רבות, כולל ילדים, נשים וקשישים, נותרו חשופות לקור. ארגוני סיוע מצריים, סעודיים ובריטיים הודיעו על מבצע חלוקת אוהלים ויריעות איטום.

"היום היה יום קשה מאוד ברצועה", סיפר ל-ynet אבו כאמל, תושב העיר עזה. "זו מערכת הגשם הראשונה מתחילת עונת החורף, והנזקים עצומים. אנשים איבדו את כל מה שהיה להם באוהלים - מזרנים, אוכל, וחפצים אישיים". לדבריו הגשמים גרמו לקריסת שני בתים שנפגעו במהלך המלחמה, ואדם אחד נפצע.

איסמעיל מוסטפא, גם הוא מהעיר עזה, פרסם ברשת X תיעוד של תושב שהאוהל שלו הוצף וציין שהגשם לא הותיר דבר יבש: האוהל, חפציו וכל רכושו שקעו במים. "האוהל שהיה אמור להגן עליו מתנאי החיים הקשים לא מצליח להגן עליו אפילו מפני הגשם", כתב.

גורם ביטחוני בישראל טוען כי התמונות הקשות המגיעות מעזה היו צפויות. לדבריו, "כל עוד חמאס נשאר חמוש, עזה לא תשוקם ותושבי הרצועה ימשיכו לחיות באוהלים. וכשהאוכלוסייה מתגוררת באוהלים, גם הכנסת ציוד בהיקפים גדולים לא תמנע את כל פגעי מזג האוויר. אבל ישראל לא תאפשר הכנסת ציוד שחמאס עלול לנצל לשיקום מנהרות ולייצור אמצעי לחימה".

התיעוד שפרסם איסמעיל מוסטפא:

"كل حاجة عنا غرقت".. 💔 لم تترك الأمطار لهذا النازح شيئًا جافًا؛ خيمته غرقت، وأغراضه وكل ما يملك أصبح تحت الماء. حتى الخيمة التي كانت تحميه من قسوة الحياة، لم تعد تحميه من المطر. يا رب كن عونًا لأهلنا في غزة، ولا تتركهم وحدهم أمام هذه المعاناة. 🤲🇵🇸 غزة تحتاج إلى قلوب رحيمة وأيادٍ تمتد بالعون. #غزة_تغرق #غزة — Ismail Mustafa 🇵🇸 (@IsmailMustafa_4) November 7, 2026





מחנה אוהלים מוצף בדיר אל בלח

( צילום: AP Photo/Abdel Kareem Hana )

במפקדת מתאם פעולות הממשלה בשטחים (מתפ"ש) טוענים שישראל מאפשרת הכנסת אוהלים ויריעות לרצועה באופן שוטף ללא הגבלה, אך בכפוף לבדיקה ביטחונית של רכיביהם. על פי מתפ"ש, מאז תחילת יישום תוכנית ההיערכות לחורף הוכנסו לרצועה כ-8,200 משאיות שעליהן יותר מ-91 אלף אוהלים, ברזנטים, שמיכות, בגדי חורף וציוד נוסף כגון 12 ביוביות. עוד נטען כי נעשה תיאום לשיפור תשתיות התברואה ופינוי שפכים, כולל אספקת דלקים ושמנים להפעלת מתקני שאיבה ומתחמים הומניטריים.