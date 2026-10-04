פרקליטות המדינה הגישה לבית המשפט המחוזי בבאר שבע כתב אישום נגד יצחק לידן (19) מאשדוד וקטין נוסף, בגין ניסיון רצח של אדם שצפר לעברם כשרכבו על קורקינט חשמלי באמצע הכביש והפריעו לתנועה. מכתב האישום עולה כי בחודש שעבר נסעו הנאשמים ברחובות אשדוד, כאשר באחד הצמתים הקורבן צפר לעברם. בתגובה הם החליטו לפגוע בו והחלו לעקוב אחר רכבו, כאשר לידן נושא ברשותו סכין. הקורבן שחשש מהשניים חצה צומת באור אדום בניסיון להימלט מהם, אך כאשר הגיע לחנייה ויצא מרכבו הבחין בהם רצים לכיוונו. עוד עולה מהאישום כי במקום התפתח עימות, במהלכו הקורבן ניסה לחזור לרכבו ולידן שלף סכין. לאחר שהשניים השיגו אותו, דקר לידן את הקורבן בבטנו, בגבו ובחזהו, ולאחר מכן גם בכתפו. הקטין היכה אותו במקביל באגרופים. בנוסף, באישום נכתב כי ללידן יש עבר פלילי, וכי הנאשם הקטין הפר את תנאי מעצר הבית שלו.