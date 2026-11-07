יו"ר ישר! גדי איזנקוט צפוי לקבל מחר (ראשון) את המנדט להרכבת הממשלה מהנשיא, אחרי ש- 67 ח"כים המליצו עליו , ועל רקע האפשרות שיצליח לשכנע את המפלגות החרדיות לחבור אליו - ראש הממשלה בנימין נתניהו עובר לראשונה מאז הבחירות למסר ה"אחדות". אחרי קמפיין "גניבת הבחירות" שקידם בשבועות האחרונים, וכשעד כה הסתפק רק בקריאה ל"ממשלה לאומית רחבה" מבלי לומר מפורשות את המילה "אחדות" - הוא אמר הערב בנאום מצולם: "אזרחי ישראל. זוהי עת לאחדות. אתם יודעים שקראתי לכך במהלך מערכת הבחירות וחזרתי על כך גם לאחר מכן. זהו רצון העם, וזהו צורך השעה".

הודעת נתניהו הערב ( צילום: דוברות רה"מ )

לצד זאת, נתניהו הבהיר כי אין בכוונתו לוותר על הגוש שלו בממשלת אחדות. "יש רק ברירה אחת, לא התאבדות לאומית, אלא אחדות לאומית. אני קורא להקים ממשלת אחדות לאומית שתכלול את כל מפלגות המחנה הלאומי וכל המפלגות הציוניות שרוצות לשמור על המדינה שלנו, מדינתו האחת והיחידה של העם היהודי", מסר בהודעתו. "ממשלת אחדות לאומית תסיר לצמיתות את האיום הגרעיני מאיראן, תשמור על ישראל כמדינה יהודית, ותביא לאחדות בתוכנו. אני קורא לכולם לגלות אחריות בשעה מכרעת זו. זהו צו השעה, זהו צו הקיום שלנו".

בחלוף שעה קלה הגיבה מפלגת ישר! להודעת נתניהו ואותתה כי תסכים לממשלת אחדות רק אם נתניהו יוותר על "הקיצונים" בגוש שלו. המפלגה הגדירה את דברי ראש הממשלה כ"נאום היסטרי" וציינה: "אם הליכוד וחבריו מעוניינים לפתע ב'אחדות' ובממשלה רחבה, הם יותר ממוזמנים להודיע באופן פומבי על פירוק הברית עם הקיצוניים, על קבלת ארבעת העקרונות של גדי איזנקוט ועל נכונות להיכנס לממשלה תחת ראש הממשלה איזנקוט. עד אז - זהו ספין עלוב ותו לא".

בנאומו המצולם, טען נתניהו כי איזנקוט מתכוון כבר בשבוע הקרוב להקים ממשלה, שלכאורה תישען על המפלגות הערביות דווקא. "כבר בשבוע הקרוב, יש מי שמתכוון להשביע בבהילות ממשלה עם תומכי טרור. להקים ממשלה במדינת ישראל עם אלה שחותרים לחסל את מדינת ישראל, עם אלה שרוצים להקים על חורבותיה את מדינת פלסטין. וכולנו יודעים את האמת. ממשלה שתלויה בתומכי חמאס לא תילחם בחמאס, ממשלה שתלויה בשונאי היהדות לא תשמור על ישראל כמדינה יהודית. ממשלה שתלויה באיסלאם הקיצוני לא תילחם באיסלאם הקיצוני. ממשלה כזו לא תסיר את האיום הקיומי מאיראן, היא לא תגן על חיילינו הגיבורים בעזה ובלבנון כששליש מחבריה מכנים את חיילי צה"ל פושעי מלחמה ומהללים את מרצחי הנוחבה וחיזבאללה. ממשלה כזו שתלויה באיסלאמיסטים תפרק את מדינת ישראל מבפנים, כפי שקורה במדינות אירופה, והרבה יותר גרוע מזה", הוא טען.

גלריה נתניהו ואיזנקוט. מחר צפוי הנשיא להטיל את הרכבת הממשלה על יו"ר ישר! ( צילום: shutterstock, REUTERS/Ronen Zvulun, AP Photo/Ariel Schalit )

בהודעת התגובה של מפלגת ישר! נאמר כאמור כי תסכים ל"ממשלת אחדות" רק אם נתניהו יפרק את הברית שלו עם "הקיצונים", והיא הוסיפה: "ראש הממשלה היוצא נתניהו בנאום היסטרי. מי שפילג, שיסע וסכסך את החברה הישראלית נשמע אומר את המילה 'אחדות' רק כשהוא מבין שימיו בתפקיד ספורים. אחדות היא ערך חשוב לישראל, נתניהו פעל באופן שיטתי ונחוש נגדה גם בזמן המלחמה הקשה בתולדותינו.

נתניהו הקים ממשלות אחדות וחירום ותמיד פעל נגדן מבפנים. הוא מעולם לא עמד בהסכם שהוא חתום עליו עם שותפים פוליטיים והקים את ממשלת השבעה באוקטובר עם איתמר בן גביר כשר בכיר, בניגוד להבטחה שלו עצמו. כראש ממשלת המחדל שנכשל בפירוק שלטון חמאס והצטיין רק בפירוק החברה הישראלית - הוא ממשיך הערב לזרוע הרס תוך שימוש ציני בערך שתמיד פעל נגדו: אחדות. ממשלת החירום הלאומית שיקים גדי איזנקוט תכלול רק מפלגות וחברי כנסת שתומכים בארבעת העקרונות של ישר! וביניהם הכרה בחמאס כארגון טרור ומחויבות להשמדת כוחו הצבאי-שלטוני. נתניהו שנכשל בכך, בוודאי לא יטיף על מחויבות להשמדתו".

זמן קצר לפני הודעת נתניהו, פרסמו הדמוקרטים הודעה שבה לא שללו שיתוף פעולה עם החרדים - אך כן הציבו דרישות שבהן יהיה קשה להם לעמוד. על רקע חילוקי הדעות בגוש השינוי , מסר היו"ר יאיר גולן כי "‏את ממשלת נתניהו חייבים להחליף, ולהקים ממשלת הצלה ושינוי שתבטיח את ישראל הדמוקרטית, את ביטחונה ואת עתידה. אנחנו מחויבים לעשות כל מאמץ כדי שזה יקרה".

יאיר גולן. לא שולל ישיבה עם החרדים, אבל יש לו דרישות נוקשות מולם ( צילום: מוטי קמחי )

הוא הוסיף: "אנחנו לא מחפשים להעניש את החרדים. אנחנו רוצים שותפות עם הציבור החרדי, אבל שותפות אמיתית מחייבת אחריות הדדית. ‏בניגוד לנתניהו, אנחנו לא נלך עד בני ברק או מאה שערים. מי שרוצה שותפות איתנו יצטרך לפגוש אותנו ברמת גן. ‏צריך לגייס חרדים. וצריך להרחיב את ההשתלבות בתעסוקה ולהבטיח שכל ילד בישראל יקבל את הכלים להתפרנס בכבוד. מעמד הביניים לא יכול להמשיך לשאת לבדו בנטל הכלכלי והביטחוני.

"‏ובדיוק כפי שאנחנו מכבדים את אורח החיים החרדי, אנחנו מצפים שיכבדו גם את שלנו. ברשויות שלנו צריך להיות אפשר ללכת לבלות בשבת, לשתות קפה, ורחמנא ליצלן, גם להגיע לשם בתחבורה ציבורית. ‏אנחנו מושיטים יד מתוך רצון אמיתי להקים ממשלת שינוי. בשום אופן לא נותנים צ׳ק פתוח. מי שרוצה לעבוד איתנו יצטרך להיות מוכן לשינויים".

בעקבות הודעת נתניהו, מסר בהמשך ח"כ גלעד קריב מהדמוקרטים: "‏כשנתניהו אומר זו העת לאחדות, אז ברור שגם הוא מבין שהם הפסידו את הבחירות". יו״ר הסיעה, ח״כ אפרת רייטן, כתבה ברשת X: "‏אם מישהו שמע רעש חזק ממלון קרלטון בת״א - זו כנראה הייתה המציאות שהכתה בנתניהו. ‏הוא הפסיד והבין שאנחנו נחושים להקים ממשלה. ככה נראית פאניקה מוחלטת: במשפט אחד גם קורא לפייק אחדות וגם מסית לגזענות חמורה כלפי ערביי ישראל. אחרי כשלונו המוחלט וכל כך הרבה קורבנות במשמרת שלו, ניסיון לפיגוע בדמוקרטיה ופגיעה אנושה במעמד העולמי, שוב חוזר הניגון - הפחדה. נתניהו הפך למותג רעיל בעולם עם צווי מעצר מהאג. אנחנו למדנו מטעויות ואין מצב שנחזור עליהן שוב".

ראשי מפלגות השינוי במפגש אחרי הבחירות. ליברמן מסרב לממשלת מיעוט בהישענות על הערבים

הודעת גולן על נכונות אפשרית לשתף פעולה עם החרדים מגיעה כאמור כשברקע חילוקי הדעות הקשים בתוך גוש השינוי, כשאתמול הודיע יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן כי בכוונתו להצביע באופן אקטיבי נגד ממשלת מיעוט שתישען על קולות הערבים . במקום זאת הודיע ליברמן כי יהיה מוכן להתפשר על חוק הגיוס כדי להקים ממשלה עם החרדים. "במציאות הפוליטית שנוצרה, האחריות הלאומית מחייבת אותנו לקבל החלטות קשות ולהיות מוכנים לפשרות כואבות", הוא מסר.

"חייבים לשים סוף לעידן נתניהו, אסור להיגרר לבחירות נוספות ואסור להקים ממשלה שתישען על הימנעות של הרשימה המשותפת ורע"מ", הוסיף ליברמן. "בכל שאר הנושאים מותר ורצוי להתגמש ולהתפשר ולהבין שתפסת מרובה לא תפסת. זה כולל גם את נושא חוק הגיוס. זה כואב לי, ואני יודע שזה כואב גם לרבים אחרים. אבל לנוכח שלל האתגרים שאנו מתמודדים איתם כיום, האינטרס הלאומי של מדינת ישראל ועם ישראל חייב לעמוד מעל לכל שיקול אחר".

עם זאת, איזנקוט אותת אתמול כי בכוונתו להמשיך בתוכניתו להקמה בשלב ראשון של ממשלת מיעוט של 48 ח"כים, תוך תמיכה מבחוץ של רע"מ וייתכן גם של יהדות התורה - ו יצא במרומז נגד ליברמן . "אני מתכוון לממש את המנדט שהעם נתן לי, ואת המנדט שהנשיא צפוי לתת לי, בחרדת קודש", מסר איזנקוט. "זהו רגע מבחן למנהיגות ולאהבת המולדת, במלוא מובנן של המילים. מי שינסה למסמס ולטרפד את הקמת הממשלה מטעמים אישיים ולא ענייניים - ייזכר בהיסטוריה כמי שלא התעלה לגודל השעה ולא פעל להצלת ישראל בעת חירום. הדבר לא ייסלח לו".