לאחר שתושבים בצפון תל אביב גילו הבוקר (יום שני) בתיבות הדואר עלונים מאיימים שחולקו לכאורה מטעם קבוצת ההאקרים האיראנית "חנדלה", המשטרה פתחה בחקירת האירוע - וגם שב"כ מעורב.
מהמשטרה נמסר כי החקירה נפתחה "לאחר שצוותי משטרה ערכו סריקות בכמה מוקדים בצפון תל אביב בעקבות דיווחים על עלונים המפנים לדף שעל פי החשד מכיל תוכן מאיים. הבוקר התקבלו במשטרה דיווחים על העלונים שנמצאו בתיבות דואר בכתובות בצפון העיר. על העלונים מופיע קוד QR המפנה לדף שבו, על פי החשד, מופיע תוכן מאיים.
"שוטרי מרחב ירקון הגיעו למוקדים שעליהם דווח ואספו ממצאים. במסגרת החקירה נבדקות נסיבות הפצת העלונים. החקירה נמשכת. אזרחים שנתקלים בעלון מסוג זה מתבקשים לפנות למוקד 100 של המשטרה".
במקביל, בהודעה ברשתות מטעם הקבוצה האיראנית נטען כי "עשרות פעילים של החזית העממית להתנגדות 'חנדלה' פעלו בעיר תל אביב עד עלות השחר, ועברו מדלת לדלת - ללא אזעקות, ללא צופרי התראה - והעבירו מאות אלפי עלוני אזהרה ישירות לבתי המתיישבים. כל עלון, שעליו סמל החזית העממית להתנגדות והאשטאגים #NoWater ו- #NoElectricity, הופנה ישירות לתושבי תל אביב לאתר האינטרנט הרשמי של חנדלה, שם חיכתה להם אזהרה ברורה: 'אם מנהיגיכם יפעלו שוב בחוסר אחריות ויכווינו את תשתיות האנרגיה של החזית ההתנגדותית, היו מוכנים לשלם מחיר כבד, לא בשדה הקרב, אלא בחיי היומיום שלכם".