מהמשטרה נמסר כי החקירה נפתחה "לאחר שצוותי משטרה ערכו סריקות בכמה מוקדים בצפון תל אביב בעקבות דיווחים על עלונים המפנים לדף שעל פי החשד מכיל תוכן מאיים. הבוקר התקבלו במשטרה דיווחים על העלונים שנמצאו בתיבות דואר בכתובות בצפון העיר. על העלונים מופיע קוד QR המפנה לדף שבו, על פי החשד, מופיע תוכן מאיים.

מהמשטרה נמסר כי החקירה נפתחה "לאחר שצוותי משטרה ערכו סריקות בכמה מוקדים בצפון תל אביב בעקבות דיווחים על עלונים המפנים לדף שעל פי החשד מכיל תוכן מאיים. הבוקר התקבלו במשטרה דיווחים על העלונים שנמצאו בתיבות דואר בכתובות בצפון העיר. על העלונים מופיע קוד QR המפנה לדף שבו, על פי החשד, מופיע תוכן מאיים.

מהמשטרה נמסר כי החקירה נפתחה "לאחר שצוותי משטרה ערכו סריקות בכמה מוקדים בצפון תל אביב בעקבות דיווחים על עלונים המפנים לדף שעל פי החשד מכיל תוכן מאיים. הבוקר התקבלו במשטרה דיווחים על העלונים שנמצאו בתיבות דואר בכתובות בצפון העיר. על העלונים מופיע קוד QR המפנה לדף שבו, על פי החשד, מופיע תוכן מאיים.