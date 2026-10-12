נשיא ארה"ב דונלד טראמפ ומזכיר המדינה מרקו רוביו שוקלים להדיח את שגרירת ארה"ב ביוון, קימברלי גילפויל, על רקע שורת פרשות שבהן נקשר שמה לאחרונה. על פי דיווח בוול סטריט ג’ורנל, אנשי עסקים יוונים ואמריקנים מימנו עבורה נסיעות יוקרה בתמורה לקידום ענייניהם. חקירת מחלקת המדינה מצטרפת לפרשה קודמת, שבמסגרתה הואשמה גילפויל, ארוסתו לשעבר של דונלד טראמפ ג’וניור, כי דרשה מתורם של רפובליקני 100 אלף דולר לכיסוי חוב בכרטיס האשראי שלה בתמורה לקידום אינטרסים במסדרונות הממשל. מהשגרירות נמסר כי גילפויל "פעלה בהתאם לנהלי האתיקה".