נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הפתיע את משתתפי כנס All-In בלוס אנג'לס, כשהתקשר למנכ"ל אנבידיה ג'נסן הואנג באמצע ריאיון על הבמה. השיחה הועברה בשידור חי לקהל, וטראמפ תקף את הקריאות להאט את פיתוח הבינה המלאכותית בעקבות האזהרות האחרונות מצד בכירים בענף. "זו תרמית", אמר טראמפ. "הרובוטים לא עומדים להשתלט על העולם. זה לא יקרה". הואנג נראה מופתע מהשיחה הלא מתוכננת, וטראמפ התעקש שיועבר לרמקול כדי שגם הקהל ישמע אותו. "הדבר הנהדר בג'נסן הוא שהוא יכול ליצור את שבב המחשב המורכב ביותר בעולם, אבל לא מצליח להבין איך לשים אותי על ספיקר", התבדח טראמפ.