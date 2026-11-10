היום (שלישי) צפויה עלייה קלה בטמפרטורות, אך הן יוסיפו להיות מעט נמוכות מהרגיל לעונה במרבית האזורים. לרוב יהיה בהיר. בשעות הבוקר ינשבו רוחות מזרחיות ערות בהרי הצפון, ובשעות אחר הצהריים ינשבו רוחות צפוניות ערות לאורך החוף.