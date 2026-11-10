היום (שלישי) צפויה עלייה קלה בטמפרטורות, אך הן יוסיפו להיות מעט נמוכות מהרגיל לעונה במרבית האזורים. לרוב יהיה בהיר. בשעות הבוקר ינשבו רוחות מזרחיות ערות בהרי הצפון, ובשעות אחר הצהריים ינשבו רוחות צפוניות ערות לאורך החוף.
ביום רביעי יהיה מעונן חלקית, ובמהלך היום ייתכנו טפטופים עד גשם מקומי קל לאורך מישור החוף. הטמפרטורות יוסיפו להיות מעט נמוכות מהרגיל לעונה במרבית האזורים.
למחרת יהיה בהיר לרוב ותחול עלייה קלה בטמפרטורות, שיחזרו להיות רגילות לעונה ברוב אזורי הארץ. גם ביום שישי יהיה בהיר ובבוקר ינשבו רוחות מזרחיות ערות בהרי הצפון. תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות.
הטמפרטורות החזויות להיום והלילה: ירושלים 9-18, תל אביב 12-21, חיפה 14-19, צפת 8-15, קצרין 11-19, טבריה 11-20, נצרת 11-19, עפולה 9-20, בית שאן 12-22, לוד 10-21, אשדוד 11-21, עין גדי 18-23, באר שבע 10-20, מצפה רמון 11-20, אילת 17-25.