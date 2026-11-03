הניסויים נועדו לבחון את יכולות הרקטות. אחד החשודים הודה בהקמת התשתית, וסיפר כי הניסויים הציגו הצלחות מבחינת העוצמה והטווח. בחקירה עלה כי לאחר כל ניסוי הפיקה החוליה לקחים וביצעה שיפורים לקראת הניסוי הבא.