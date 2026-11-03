תשתית לייצור רקטות ומטענים שנועדו לשמש נגד מדינת ישראל וכוחות הביטחון נחשפה ביהודה ושומרון במסגרת חקירה שנערכה בחודשים האחרונים. שישה חשודים, תושבי אזור ג'נין בשנות ה-30 לחייהם, נעצרו, ובמהלך סוף השבוע הוגשה נגדם הצהרת תובע לקראת הגשת כתבי אישום בימים הקרובים.
במסגרת החקירה, שהתנהלה בחודשים האחרונים ביחידת הפח"ע בימ"ר ש"י ובשב"כ, נתפסו אמצעי לחימה, בהם רובה M16 וגוף RPG. מחקירת החשודים עלה כי חברי החוליה ייצרו גוף רקטה ומטענים, ואף ביצעו שלושה שיגורי ניסוי.
הניסויים נועדו לבחון את יכולות הרקטות. אחד החשודים הודה בהקמת התשתית, וסיפר כי הניסויים הציגו הצלחות מבחינת העוצמה והטווח. בחקירה עלה כי לאחר כל ניסוי הפיקה החוליה לקחים וביצעה שיפורים לקראת הניסוי הבא.
עוד עלה בחקירה כי חברי החוליה קיבלו באמצעות אפליקציית מסרים מידע הנוגע לחומרים הדרושים לייצור חומרי נפץ, מגורם חוץ שהיה בקשר עם החשוד המרכזי בפרשה. בנוסף, נתפסו חומרים כתובים, שכללו מידע והנחיות לייצור חומרי נפץ, רקטות ומטענים. לפי המשטרה ושב"כ, החומרים נועדו לסייע לחברי התשתית בתהליך הייצור.
חשוד נוסף הודה בחקירתו כי סייע לחוליה להשיג חומר נפץ ואף מכר לחבריה נשק, שככל הנראה נתפס במסגרת המעצרים בפרשה. במשטרה ובשב"כ ציינו כי החקירה הובילה להודאות של החשודים ולחשיפת פעילות התשתית.