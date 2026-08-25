חקירת הפרשה הוטלה על ימ"ר חוף, ומסגרתה פעלו חוקרי ובלשי היחידה לאיתור החשודים מאז הרצח. "לפני זמן קצר, בתום מצוד ובהכוונה מודיעינית של ימ״ר חוף, פעלו בחדרה לוחמי הימ״מ - היחידה הלאומית ללוחמה בטרור של מדינת ישראל - ועצרו החשודים במעורבות ברצח". החשודים הועברו להמשך חקירה בימ״ר חוף.

חקירת הפרשה הוטלה על ימ"ר חוף, ומסגרתה פעלו חוקרי ובלשי היחידה לאיתור החשודים מאז הרצח. "לפני זמן קצר, בתום מצוד ובהכוונה מודיעינית של ימ״ר חוף, פעלו בחדרה לוחמי הימ״מ - היחידה הלאומית ללוחמה בטרור של מדינת ישראל - ועצרו החשודים במעורבות ברצח". החשודים הועברו להמשך חקירה בימ״ר חוף.

חקירת הפרשה הוטלה על ימ"ר חוף, ומסגרתה פעלו חוקרי ובלשי היחידה לאיתור החשודים מאז הרצח. "לפני זמן קצר, בתום מצוד ובהכוונה מודיעינית של ימ״ר חוף, פעלו בחדרה לוחמי הימ״מ - היחידה הלאומית ללוחמה בטרור של מדינת ישראל - ועצרו החשודים במעורבות ברצח". החשודים הועברו להמשך חקירה בימ״ר חוף.