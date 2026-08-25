המשטרה הודיעה הערב (שלישי) על מעצר חשודים במעורבות ברצח ראש המאפיה הקווקזית יאניס יושבייב שלשום בקיסריה. גורם במשטרה טען כי אחד העצורים הוא החשוד בירי ביושבייב, שתועד היטב.
חקירת הפרשה הוטלה על ימ"ר חוף, ומסגרתה פעלו חוקרי ובלשי היחידה לאיתור החשודים מאז הרצח. "לפני זמן קצר, בתום מצוד ובהכוונה מודיעינית של ימ״ר חוף, פעלו בחדרה לוחמי הימ״מ - היחידה הלאומית ללוחמה בטרור של מדינת ישראל - ועצרו החשודים במעורבות ברצח". החשודים הועברו להמשך חקירה בימ״ר חוף.
בשעות האחרונות הגיע למשטרה מידע מודיעיני, המצביע על כך שהמתנקש נמצא בדירה בחדרה. בנוסף, היה חשד גבוה כי הוא חמוש באקדח. לכן, הוחלט שאת המעצר יבצע כוח מקצועי ומיומן, כדי לא לסכן שוטרים שעלולים להיות חשופים לירי מצד החשוד. המשימה הוטלה על הימ"מ, שנערך לפריצה. הלוחמים הגיעו לדירה, הפתיעו את החשוד ועצרו אותו.
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