סטיב וויטקוף, שליחו של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, יציג בפני נשיא רוסיה ולדימיר פוטין הצעה חדשה לסיום המלחמה באוקראינה. כך דיווח אתר "אקסיוס" מפי גורם אמריקני רשמי. וויטקוף אמור לפגוש היום את פוטין בסנט פטרסבורג, כשחתנו של טראמפ, ג'ארד קושנר, יצטרף בווידאו. לפי הדיווח, בבית הלבן מקווים שפוטין יפגין "נכונות גדולה יותר להתפשר" אחרי הקלת הסנקציות מצד טראמפ. צוין כי בפגישה אתמול בין האמריקנים לזלנסקי באוסלו, הצדדים התמקדו ביצירת הצעה שתהווה "מסגרת להסכם". הגורם האמריקני אמר שקייב "הציגה רעיונות חדשים" וכי נעשתה "התקדמות משמעותית".