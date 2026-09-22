נגד בשירות קבע בחיל האוויר בחשד הטרדה של שתיים מפקודותיו. בעקבות הדיווח על מעשיו לכאורה, החשוד נחקר וממצאי החקירה הועברו לבחינת הפרקליטות הצבאית. בית הדין הצבאי האריך את מעצרו עד ל-6 באוקטובר, למטרת שימוע והגשת כתב אישום.
הדיון הבא בעניינו של הנגד ייערך בשבוע הקרוב, כשזהותו של החשוד תחת צו איסור פרסום עד ל-4 באוקטובר בשעה 15:00.
מפילוח נתונים שנמסרו ל-ynet בשנה שעברה, במהלך החציון ראשון הוגשו 1,630 תלונות, שמתוכן 1,188 (73%) עסקו בהטרדות מיניות בתוך היחידות עצמן; 226 מהתלונות (14%) היו לגבי הטרדות בנסיבות אזרחיות; 10% בנסיבות אזרחיות טרום גיוס, ו-48 תלונות (3%) עסקו באלימות במשפחה ובין בני זוג.
מבין המתלוננים והמתלונונת, 66% מנפגעי העבירות בחרו באפיקי טיפול פיקודיים, 23% לא רצו טיפול כלל, ו-9% מהתיקים הועברו לטיפול המשטרה.
בנוסף זיהו בצה״ל עלייה משמעותית בתלונות העוסקות באווירה מטרידה - כלומר באווירה של שיח גס ושיח מיני ביחידה עצמה. בעוד שבחציון הראשון של 2024 דווח על 133 תלונות מסוג זה - בחציון הראשון של 2025 נרשמו 275 תלונות העוסקות באווירה מטרידה.
תגובת דובר צה"ל: "צה"ל רואה בחומרה רבה כל פגיעה על רקע מיני וימשיך לפעול בנחישות על מנת למצות את הדין בכל אירוע מסוג זה. גורמי הסיוע והליווי של יחידת יוהל״ם מלווים את הנפגעות החל משלב הדיווח ועומדים לרשותן בכל שיידרש".