נגד בשירות קבע בחיל האוויר בחשד הטרדה של שתיים מפקודותיו. בעקבות הדיווח על מעשיו לכאורה, החשוד נחקר וממצאי החקירה הועברו לבחינת הפרקליטות הצבאית. בית הדין הצבאי האריך את מעצרו עד ל-6 באוקטובר, למטרת שימוע והגשת כתב אישום.

הדיון הבא בעניינו של הנגד ייערך בשבוע הקרוב, כשזהותו של החשוד תחת צו איסור פרסום עד ל-4 באוקטובר בשעה 15:00.

מפילוח נתונים שנמסרו ל-ynet בשנה שעברה , במהלך החציון ראשון הוגשו 1,630 תלונות, שמתוכן 1,188 (73%) עסקו בהטרדות מיניות בתוך היחידות עצמן; 226 מהתלונות (14%) היו לגבי הטרדות בנסיבות אזרחיות; 10% בנסיבות אזרחיות טרום גיוס, ו-48 תלונות (3%) עסקו באלימות במשפחה ובין בני זוג.

מבין המתלוננים והמתלונונת, 66% מנפגעי העבירות בחרו באפיקי טיפול פיקודיים, 23% לא רצו טיפול כלל, ו-9% מהתיקים הועברו לטיפול המשטרה.

בנוסף זיהו בצה״ל עלייה משמעותית בתלונות העוסקות באווירה מטרידה - כלומר באווירה של שיח גס ושיח מיני ביחידה עצמה. בעוד שבחציון הראשון של 2024 דווח על 133 תלונות מסוג זה - בחציון הראשון של 2025 נרשמו 275 תלונות העוסקות באווירה מטרידה.