המשטרה עצרה בסוף השבוע ארבעה חשודים בעקבות תלונה של חייל בסדיר שטען שהוזמן ל"מסיבת שתייה" בדירה בחולון, שם הותקף באלימות ונשקו נלקח ממנו. הבוקר (ראשון) האריך בית המשפט השלום בתל אביב בחמישה ימים את מעצרם של הארבעה, בני 47-26. הנשק עדיין לא אותר, וגם המשטרה הצבאית מעורבת בחקירה.
האירוע התרחש ביום שישי בערב ונסיבותיו עדיין לא לגמרי ברורות, למשל הקשר בין החייל לבין החשודים והסיבה שבגללה הגיע לדירה עם הרובה הצה"לי. בתלונה טען שהמעורבים הזמינו אותו לבילוי וביקשו ממנו להגיע עם הנשק. הם אספו אותו מביתו לדירה בחולון, שבה שהו 6-5 בני אדם. לטענתו, נשקו נלקח ממנו באיומי סכין, וכעבור כמה שעות אמרו לו הנוכחים שהרובה כבר לא בדירה, ושחררו אותו לדרכו.
התלונה הוגשה ביום שישי ב-21:30, אחרי שיצא מהדירה בחולון, ובעקבותיה הגיעו למקום שוטרים ועצרו את הארבעה. הם הובאו לדיון בהארכת מעצר כשמיוחסות להם עבירות שוד, תקיפה ואיומים. על פי המשטרה, החקירה נמצאת בשלב ראשוני, וישנם מעורבים נוספים שטרם נחקרו או נעצרו.
סנגורי החשודים הטילו ספק בגרסת החייל וטענו שנסיבות האירוע מעוררות סימני שאלה, בעיקר לנוכח העובדה שהסכים להגיע למסיבה עם הרובה ושהכיר חלק מהמעורבים. הם העלו אפשרות שהחייל איבד או מכר את נשקו.
אבל השופטת סיגל דומניץ סומך קבעה שמחומר החקירה עולה ש"קיימת תשתית ראייתית המבססת חשד סביר נגד החשודים בגין העבירות שבביצוען הוחשדו", וכי מתקיימת עילת מעצר בשל החשש לשיבוש החקירה.