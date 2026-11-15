המשטרה עצרה בסוף השבוע ארבעה חשודים בעקבות תלונה של חייל בסדיר שטען שהוזמן ל"מסיבת שתייה" בדירה בחולון, שם הותקף באלימות ונשקו נלקח ממנו. הבוקר (ראשון) האריך בית המשפט השלום בתל אביב בחמישה ימים את מעצרם של הארבעה, בני 47-26. הנשק עדיין לא אותר, וגם המשטרה הצבאית מעורבת בחקירה.

המשטרה עצרה בסוף השבוע ארבעה חשודים בעקבות תלונה של חייל בסדיר שטען שהוזמן ל"מסיבת שתייה" בדירה בחולון, שם הותקף באלימות ונשקו נלקח ממנו. הבוקר (ראשון) האריך בית המשפט השלום בתל אביב בחמישה ימים את מעצרם של הארבעה, בני 47-26. הנשק עדיין לא אותר, וגם המשטרה הצבאית מעורבת בחקירה.

המשטרה עצרה בסוף השבוע ארבעה חשודים בעקבות תלונה של חייל בסדיר שטען שהוזמן ל"מסיבת שתייה" בדירה בחולון, שם הותקף באלימות ונשקו נלקח ממנו. הבוקר (ראשון) האריך בית המשפט השלום בתל אביב בחמישה ימים את מעצרם של הארבעה, בני 47-26. הנשק עדיין לא אותר, וגם המשטרה הצבאית מעורבת בחקירה.