3 בני אדם נפצעו בצהריים (רביעי) בפיצוץ שהתרחש במפעל אינטל בקריית גת. מצבם ככל הנראה קשה, אך הם בהכרה מלאה. ממד"א נמסר: "בשעה 14:11 התקבל דיווח במוקד על שלושה עובדים שנכוו במהלך עבודתם במפעל בפארק תעשיות רבין. חובשים ופרמדיקים של הארגון העניקו טיפול רפואי לשלושה פצועים בהכרה, עם כוויות בגופם". המשטרה עדכנה כי לפי החשד, מדובר בהתפוצצות בלון גז. התיעודים מהזירה:
מדוברות כבאות והצלה נמסר כי בשריפה מעורב חומר מסוג חנקן תלת-פלואורי (NF₃), גז שאינו דליק אך בעל תכונות מחמצנות. "צוותי החומ"ס (חומרים מסוכנים) מבצעים ניטור והערכות סיכונים מתמשכות לבחינת הסכנות הנובעות ממעורבות החומר באירוע". לפני כן נמסר: "לוחמי האש מתחנה אזורית אשקלון, בגיבוי צוותים מתוגברים ויחידות ייעודיות לחומרים מסוכנים (חומ"ס) מתחנות שכנות, הוזנקו למקום. נכון לשעה זו פועלים בזירה 8 צוותי כיבוי וחילוץ".
לוחמי האש החלו בביצוע סריקות נרחבות לאיתור לכודים, השתלטות על מוקד השריפה, בלימת התפשטות האש, ניטור רציף של החומר המסוכן ופעולות לבלימת התפשטותו. טרם ברורה סיבת הפיצוץ, אך ייתכן שמדובר בתקלה שהובילה לכך.
מהמשרד להגנת הסביבה נמסר: "*כונני מחוז דרום של המשרד להגנת הסביבה ואיגוד ערים אשקלון יצאו למקום לבחינת האירוע והשלכותיו הסביבתיות, בתיאום עם גורמי החירום הפועלים בשטח".
מהמשטרה נמסר כי עם קבלת הדיווח על האירוע, הוזעקו למקום כוחות משטרה וצוותי חירום והצלה, שהחלו לפעול לבידוד המתחם, לביצוע סריקות ולהכוונת התנועה באזור, במטרה למנוע סיכון לציבור ולאפשר טיפול בטוח במקרה. ראש העיר קריית גת, כפיר סויסה, קרא לתושבים להתרחק מהאזור: "כוחות החירום וההצלה מטפלים באירוע. אנו מבקשים מהתושבים להישמע להנחיות כוחות הביטחון וההצלה ולהימנע מהתקהלות באזור".