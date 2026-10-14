3 בני אדם נפצעו בצהריים (רביעי) בפיצוץ שהתרחש במפעל

אינטל

בקריית גת. מצבם ככל הנראה קשה, אך הם בהכרה מלאה. ממד"א נמסר: "בשעה 14:11 התקבל דיווח במוקד על שלושה עובדים שנכוו במהלך עבודתם במפעל בפארק תעשיות רבין. חובשים ופרמדיקים של הארגון העניקו טיפול רפואי לשלושה פצועים בהכרה, עם כוויות בגופם". המשטרה עדכנה כי לפי החשד, מדובר בהתפוצצות בלון גז.