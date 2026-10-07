ראש ישר! גדי איזנקוט התייחס לתחקיר של רונן ברגמן ויובל רובוביץ' ב-ynet על השורות שהשמיט ראש הממשלה בנימין נתניהו מהמסמכים שהציג למבקר המדינה. איזנקוט כתב כי "תרבות השקר שבה פועלים ראש הממשלה בנימין נתניהו ושרי מחדלו, לזיוף האמת והפצת כזבים היא ניסיון בוטה לשכתב את ההיסטוריה על גבם של הנופלים, הפצועים ומשפחותיהם ועל חשבון עתיד ישראל. היועצת המשפטית לממשלה חייבת להיכנס לעובי הקורה ולהורות על פתיחה בחקירה פלילית מיידית ומקיפה. מי שסילף מסמכים ושיבש עדויות חייב לתת על כך את הדין. ועדת חקירה ממלכתית תהיה ההחלטה הראשונה בממשלה שאקים. חקר האמת הוא אינו פריבלגיה - הוא התנאי להשבת האמון ולמניעת האסון הבא".