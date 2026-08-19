צה"ל פרסם תחקיר בעניין מותם של שני עובדי ארגון "רופאים ללא גבולות" (MSF) בחאן יונס בפברואר 2024. מהתחקיר עולה כי לכוחות לא הייתה יכולת לזהות את המבנה ככזה ששייך ל-MSF, היות שהשילוט עליו היה שם וסמל הארגון היו בחזית המבנה, בעוד הכוח נע על גבי ציר בגבו. המבנה היה במיקום שאיים על הכוחות ומאחר שלא ידעו על השתייכותו לארגון וצפו כי תהיה בו נוכחות אויב, נורה פגז לעבר הבניין. בשונה ממבנים אחרים בסביבה, האורות בו היו כבויים, ולא נצפתה בו תנועה או בסביבתו. הוחלט כי אין מקום להמשך בדיקה במצ"ח אך לנוכח כשלים מסוימים הפרקליטות הצבאית הורתה על בחינת צעדים פיקודיים נגד חלק מהמעורבים.