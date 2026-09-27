סטודנט עזתי בן 22 הושעה מהלימודים באוניברסיטת מאסטריכט אחרי שפרסם באינסטגרם תיעוד שלו צופה בסרטון של מחבלי חמאס בטבח 7 באוקטובר ואומר בגאווה למצלמה "זה אני". בהמשך מחק את הסרטון. כך דיווח היום (ראשון) אתר החדשות המקומי De Nieuwe Ster Maastricht.

גלריה התיעוד שהעלה העזתי - ומחק: "זה אני"

בשלב זה הושעה הסטודנט מהלימודים באופן זמני, ורשויות האכיפה טענו כי לפי שעה אין שום הוכחה שהוא אכן אחד מהמחבלים שמופיעים בתיעוד שבו צפה. מנהיג הימין העמוק חירט וילדרס קרא "לגרש את הזבל החמאסי הזה מהמדינה" וגם להעמיד לדין את שרת החינוך.

העזתי, חוסיין עיסא, הגיע להולנד לפני כמה חודשים בלבד והפך לסטודנט באוניברסיטה, והתיעוד שפרסם באינסטגרם היה במהלך ישיבה עם חברים בבית סטודנטים. לפי הדיווח, הוא הובא להולנד ביוזמת אוניברסיטת מאסטריכט, שהגישה ב-8 באפריל בקשה למתן אשרת שהייה זמנית (MVV) עבורו. שירות ההגירה וההתאזרחות ההולנדי (IND) אישר את הבקשה.

הסרטון פורסם ביום שבו נערכה במאסטריכט הפגנה פרו-פלסטינית גדולה, תחת הסיסמה "לנתק את הקשרים עם ישראל! לסיים את השותפות לרצח העם, לכיבוש ולאפרטהייד". מארגני ההפגנה טענו כי ממשלות, מוסדות וחברות מערביות ממשיכות לתמוך בישראל צבאית, כלכלית, אקדמית ותרבותית, על רקע המשך הכיבוש לטענתם ביהודה ושומרון והמלחמה ברצועת עזה, ודרשו לשים לכך סוף. לפי הדיווח, הסטודנט פרסם ברשתות החברתיות סרטונים נוספים מנקודות שונות במאסטריכט, כולל ליד כנסיית למברטוס שבעיר.

סטודנט ישראלי שלומד באוניברסיטה וביקש לשמור על עילום שם אמר ל-ynet: "האוניברסיטה לא מבינה שעבור הסטודנטים הישראלים 7 באוקטובר הוא לא סרטון. יש לי חברים ששירתו בעזה, אנשים שאני מכיר שאיבדו חברים ובני משפחה, ואני זוכר בדיוק איפה הייתי כששמעתי מה קורה בישראל. אני לא יודע אם הסטודנט הזה הוא האדם שמופיע בסרטון. את זה האוניברסיטה והמשטרה צריכות לבדוק. אבל המחשבה שמישהו שיושב אולי כמה כיתות ממני צופה בתיעוד מהטבח ואומר בגאווה 'זה אני' פשוט מצמררת".

הסטודנט הישראלי הוסיף: "אני מוכן לשבת בכיתה עם אנשים שחושבים אחרת ממני על ישראל, גם בצורה מאוד קשה. אבל אני לא רוצה להיכנס לכיתה ולהסתכל על מי שיושב לידי ולתהות אם הוא חוגג את הרצח של אנשים שיכלו להיות המשפחה שלי או החברים שלי. מבחינתי, שם עובר הגבול".

האוניברסיטה מסרה בתגובה: "במהלך סוף השבוע, פוסט באינסטגרם (שאינו זמין עוד לצפייה) שפרסם סטודנט מעזה הלומד ב-UM, משך תשומת לב תקשורתית רבה ועורר סערה ברשתות החברתיות. הפוסט עצמו, כמו גם התגובות אליו והמסרים שבאו בעקבותיו בפלטפורמות שונות, מעוררים חששות ואי-שקט בקרב הסטודנטים ואנשי הסגל – חששות שאיננו יכולים להתעלם מהם. בדיוק בשל כך, החליטה ההנהלה להשעות את הסטודנט באופן זמני; משמעות הדבר היא שהוא לא ישתתף בפעילות הלימודית. בתקופה זו ייבחן האם הסטודנט יוכל להמשיך את לימודיו, ובאילו תנאים".