השחקן, הטייס ומדריך הטיסה הישראלי גיא קפולניק (46), שהתגורר בלוס אנג'לס, נהרג ביום חמישי בשבוע שעבר בהתרסקות מטוס קל בקליפורניה. יחד עמו נהרגה אישה נוספת בשם טיילור לאסקה, בת 33.
קפולניק היה בוגר הסטודיו למשחק ניסן נתיב בירושלים ובעל תואר במערכות מידע מהטכניון. בישראל השתתף בין היתר בסרטים "חדר 514", "סלסה תל אביב", "שמור עליי" ו"לבנון", וכן בתיאטרון ובהפקות נוספות. בהמשך עבר לארצות הברית, שם המשיך בקריירת המשחק והופיע בהפקות קולנוע, טלוויזיה ותיאטרון.
משפחתו מסרה כי "לצד המשחק, בשנים האחרונות הפכה אהבתו הגדולה לתעופה לחלק מרכזי בחייו. הוא למד טיסה בקליפורניה, הוסמך כמדריך טיסה והדריך תלמידים רבים. לאחר מותו החלו תלמידים וחברים לפרסם דברי פרידה ולספר על אדם אהוב ועל מדריך משמעותי שלימד אותם לא רק לטוס, אלא גם לאהוב את עולם התעופה. גיא היה איש של עשייה, סקרנות והרפתקה. שחקן ויוצר, סקיפר ואיש ים. לאורך חייו נע בין הבמה והמצלמה, הים והשמיים, והעז שוב ושוב לבחור בדרכים חדשות".