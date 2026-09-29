משפחתו מסרה כי "לצד המשחק, בשנים האחרונות הפכה אהבתו הגדולה לתעופה לחלק מרכזי בחייו. הוא למד טיסה בקליפורניה, הוסמך כמדריך טיסה והדריך תלמידים רבים. לאחר מותו החלו תלמידים וחברים לפרסם דברי פרידה ולספר על אדם אהוב ועל מדריך משמעותי שלימד אותם לא רק לטוס, אלא גם לאהוב את עולם התעופה. גיא היה איש של עשייה, סקרנות והרפתקה. שחקן ויוצר, סקיפר ואיש ים. לאורך חייו נע בין הבמה והמצלמה, הים והשמיים, והעז שוב ושוב לבחור בדרכים חדשות".