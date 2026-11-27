שורד השבי ירדן ביבס התבטא נגד ההחלטה של תושבי קיבוץ ניר עוז להרוס את הבתים שניזוקו בטבח 7/10. הוא כתב בפייסבוק: "הבית הזה הוא לא רק הזיכרון הפרטי שלי, הוא גם עדות למה שקרה בקיבוץ. עדות לחיים שהיו כאן ולחיים שנגדעו באכזריות. החלטת הקיבוץ להרוס את הבית שלי מייסרת ומרסקת אותי. אני מאמין שאפשר לבנות עתיד מבלי להרוס את כל מה שנותר מהעבר. אני דורש לעצור ולבחון מחדש את ההחלטה, לפני שיהיה מאוחר מדי. אני לא יכול לקבל שבשם השיקום והצמיחה, נמחק במו ידינו את מה שעוד נותר - את החיים שהיו ואת העדות למה שקרה. הבית הזה הוא זיכרון לחיים שהיו לי לפני 7 באוקטובר ולמשפחה שאיבדתי. זה המקום היחיד שנשאר לי מהם!!! איבדתי את המשפחה שלי. אני לא רוצה לאבד גם את המקום שבו היינו משפחה".