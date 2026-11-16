נתניהו אמר בהצהרה לצד ראש ממשלת צ'כיה כי "הטילים של איראן, הטרור שלה ושאיפותיה הגרעיניות אינם נעצרים בגבולותיה של ישראל. אירופה אינה צופה מן הצד - אלא היא מטרה. ישנם מנהיגים חלשים שמפנים את גבם לישראל, אך אתה עומד זקוף. אינך הולך אחר העדר, אינך נרתע בפני הטרור, אתה הולך בעקבות המצפון שלך". לדברי נתניהו, "ייתכן שמדינות אירופה חוות את מה שצ'רצ'יל כינה 'תרדמת הדמוקרטיות' – הן סוג של נרדמות, ואינן מתעוררות עד שהן שומעות את צלצול הסכנה הצורם, אך הצלצול הזה כבר נשמע עבור מי שמוכן להקשיב".