ראש ממשלת צ'כיה, אנדריי באביש, מבקר בישראל עם משלחת בכירה שכוללת חלק נכבד מממשלתו, ובה שר החוץ, שר ההגנה, שר הבריאות, השר לספורט והרמטכ"ל הצ'כי. הוא נועד היום עם ראש הממשלה בנימין נתניהו, ומחר ייפגש עם הנשיא יצחק הרצוג. "הטילים של איראן לא עוצרים בגבולות ישראל", הזהיר נתניהו בנאומו לצד באביש.
בין היתר ידונו הבכירים הצ'כים עם מקביליהם הישראלים בנושאי הגנה אווירית, ביטחון, סייבר, שיח אסטרטגי על תמונת המצב במזרח התיכון ובאירופה, וחיזוק שיתוף הפעולה בתחומי הבריאות.
נתניהו אמר בהצהרה לצד ראש ממשלת צ'כיה כי "הטילים של איראן, הטרור שלה ושאיפותיה הגרעיניות אינם נעצרים בגבולותיה של ישראל. אירופה אינה צופה מן הצד - אלא היא מטרה. ישנם מנהיגים חלשים שמפנים את גבם לישראל, אך אתה עומד זקוף. אינך הולך אחר העדר, אינך נרתע בפני הטרור, אתה הולך בעקבות המצפון שלך". לדברי נתניהו, "ייתכן שמדינות אירופה חוות את מה שצ'רצ'יל כינה 'תרדמת הדמוקרטיות' – הן סוג של נרדמות, ואינן מתעוררות עד שהן שומעות את צלצול הסכנה הצורם, אך הצלצול הזה כבר נשמע עבור מי שמוכן להקשיב".
נתניהו נפגש בהתחלה עם באביש בארבע עיניים, ולאחר מכן התקיימה פגישה מורחבת בהשתתפות שרי החוץ, הביטחון, הבריאות והספורט של שתי המדינות, ראש המל"ל, המזכיר הצבאי והשגרירים. "אני סבור שזה נבון מאוד שאנו משתפים פעולה בתחום הביטחון", אמר נתניהו בהצהרה. "מערכות הגנה אווירית ישראליות כבר מגינות על שמי צ'כיה".
"ביקורך כאן, אנדריי, ממחיש את הידידות הזו. ידידותנו נטועה לא רק בעברנו המשותף, אלא גם בחזון משותף לעתיד. יחד, באמצעות ביקור זה ונוספים, ובשיתוף פעולה בתחומים רבים מאוד, נהפוך את האומות שלנו לחזקות יותר, בטוחות יותר ומשגשגות יותר".
הביקור של באביש התרחש בעיתוי מעניין, שכן בימים אלו מתקיים גל הפגנות ענק בצ'כיה במחאה על רפורמה שנויה במחלוקת שמקדמת ממשלתו של באביש לשינוי אופן המימון של תאגיד השידור הציבורי. אתמול נערכה במישור לטנה שבפראג עצרת מחאה בהשתתפות כ-450-350 אלף משתתפים - הפגנה שנחשבת לאחת הגדולות במדינה מאז "מהפכת הקטיפה" ב-1989.
מחר יציינו בצ'כיה את יום המאבק למען חירות ודמוקרטיה. זהו חג לאומי ויום שבתון רשמי במדינה, הנחשב לאחד הימים החשובים ביותר בהיסטוריה המודרנית של צ'כיה. באביש העדיף ביום הזה לא להיות בצ'כיה והגיע עם חצי ממשלה לביקור בישראל ופגישה עם נתניהו.