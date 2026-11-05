סוף שבוע גשום וסוער בפתח, ובמהלכו צפויות כמויות משקעים גבוהות במיוחד, שבמישור החוף ובאזורים נוספים עשויים להגיע אף יותר מ-100 מ"מ. בשירות המטאורולוגי התריעו כי בשל צפי לעוצמות גשם גבוהות יש סכנה ממשית להצפות משמעותיות בערי החוף, ובפרט בערי גוש דן ודרומה משם, עד אשקלון. זו המפה המתארת את כמות המשקעים הכוללת הצפויה בימים הקרובים:

סוף שבוע גשום וסוער בפתח, ובמהלכו צפויות כמויות משקעים גבוהות במיוחד, שבמישור החוף ובאזורים נוספים עשויים להגיע אף יותר מ-100 מ"מ. בשירות המטאורולוגי התריעו כי בשל צפי לעוצמות גשם גבוהות יש סכנה ממשית להצפות משמעותיות בערי החוף, ובפרט בערי גוש דן ודרומה משם, עד אשקלון. זו המפה המתארת את כמות המשקעים הכוללת הצפויה בימים הקרובים:

לקראת הצפות בערי המרכז - וכאוס תחבורתי: סוף שבוע גשום וסוער בפתח, ובמהלכו צפויות כמויות משקעים גבוהות במיוחד, שבמישור החוף ובאזורים נוספים עשויים להגיע אף יותר מ-100 מ"מ. בשירות המטאורולוגי התריעו כי בשל צפי לעוצמות גשם גבוהות יש סכנה ממשית להצפות משמעותיות בערי החוף, ובפרט בערי גוש דן ודרומה משם, עד אשקלון. זו המפה המתארת את כמות המשקעים הכוללת הצפויה בימים הקרובים:

מדרום למצפה רמון ירדו היום תוך שעה 6 מ"מ גשם, ובסך הכול כמעט 9 מ"מ. מלבד זאת, ירדו גשמים מקומיים בעיקר בגליל המערבי. מחר כבר צפויים גשמים בעוצמה חזקה בצפון ובמרכז ואף בצפון הנגב, עם אפשרות לשיטפונות מקומיים במרכז הנגב והערבה.

מדרום למצפה רמון ירדו היום תוך שעה 6 מ"מ גשם, ובסך הכול כמעט 9 מ"מ. מלבד זאת, ירדו גשמים מקומיים בעיקר בגליל המערבי. מחר כבר צפויים גשמים בעוצמה חזקה בצפון ובמרכז ואף בצפון הנגב, עם אפשרות לשיטפונות מקומיים במרכז הנגב והערבה.

מדרום למצפה רמון ירדו היום תוך שעה 6 מ"מ גשם, ובסך הכול כמעט 9 מ"מ. מלבד זאת, ירדו גשמים מקומיים בעיקר בגליל המערבי. מחר כבר צפויים גשמים בעוצמה חזקה בצפון ובמרכז ואף בצפון הנגב, עם אפשרות לשיטפונות מקומיים במרכז הנגב והערבה.