לקראת הצפות בערי המרכז - וכאוס תחבורתי: סוף שבוע גשום וסוער בפתח, ובמהלכו צפויות כמויות משקעים גבוהות במיוחד, שבמישור החוף ובאזורים נוספים עשויים להגיע אף יותר מ-100 מ"מ. בשירות המטאורולוגי התריעו כי בשל צפי לעוצמות גשם גבוהות יש סכנה ממשית להצפות משמעותיות בערי החוף, ובפרט בערי גוש דן ודרומה משם, עד אשקלון. זו המפה המתארת את כמות המשקעים הכוללת הצפויה בימים הקרובים:
מדרום למצפה רמון ירדו היום תוך שעה 6 מ"מ גשם, ובסך הכול כמעט 9 מ"מ. מלבד זאת, ירדו גשמים מקומיים בעיקר בגליל המערבי. מחר כבר צפויים גשמים בעוצמה חזקה בצפון ובמרכז ואף בצפון הנגב, עם אפשרות לשיטפונות מקומיים במרכז הנגב והערבה.
שיאה של מערכת הגשם צפוי בבוקר שבת, אז עשרות מ"מ גשם צפויים לרדת בשעות בודדות בכמה מוקדים לאורך החוף במקביל. קיים צפי להצפות ולשיבושים בכל אזור החוף, בעיקר מגוש דן דרומה. רק לקראת מוצאי השבת תחול היחלשות והתמעטות בגשמים ומזג האוויר יילך ויתייצב בהדרגה. הגשם ייפסק במהלך יום ראשון, אך גם אז יוסיף להיות קריר.
החסימות באיילון
ולצד הגשם, צפוי סוף שבוע מורכב בדרכים. מקטעים בנתיבי איילון (כביש 20) ייחסמו לתנועה לשני הכיוונים בסוף השבוע במסגרת עבודות תשתית בשרון ובגוש דן, להחלפת כבלים חשמליים החוצים את הנתיבים ומסילות רכבת באזור. העבודות יחלו הערב בשעה 23:30 עד יום שישי בשעה 16:00; וכן במוצאי שבת מהשעה 23:00 ועד יום ראשון בשעה 05:00 לפנות בוקר. תנועת כלי הרכב תוסט לצירים מקבילים: כבישים 2, 4 ו-5.
לנוסעים בכיוון צפון: כביש 20 ייחסם הרמטית ממחלף גלילות מזרח ועד מחלף שבעת הכוכבים. תיחסם רמפת הכניסה מכביש 5 לכביש 20 לכיוון צפון. רמפת הכניסה ממחלף שבעת הכוכבים לכביש 20 לכיוון צפון תישאר פתוחה.
לנוסעים בכיוון דרום: כביש 20 ייחסם הרמטית ממחלף המעפילים ועד מחלף גלילות מזרח. תיחסם רמפת הכניסה ממחלף שבעת הכוכבים לכביש 20 לכיוון דרום. תיחסם רמפת הכניסה מכביש 543 במחלף שפיים מזרח לכביש 20 לכיוון דרום.
השינויים ברכבות
בנוסף, צפויים שינויים זמניים גם בתנועת הרכבות באזור תל אביב והרצליה בסוף השבוע, גם הן בשל עבודות חברת חשמל, וכן עבודות בטיחות לשדרוג תשתיות המסילה והשירות. יופעל מערך היסעים ללא עלות. תנועת הרכבות תחזור לסדרה ביום ראשון ב-4:00 לפנות בוקר.
רכבות בקו מודיעין מרכז-נהריה (כולל רכבות הלילה שבין חמישי לשישי) יופעלו במתכונת מפוצלת בין תחנות מודיעין מרכז לת"א סבידור מרכז, ובין הרצליה לנהריה. רכבות בקו באר שבע- נהריה יופעלו במתכונת מפוצלת בין באר שבע מרכז לת"א סבידור מרכז, ובין הרצליה לנהריה. רכבות בקו אשקלון-בנימינה יופעלו במתכונת מפוצלת בין אשקלון לת"א סבידור מרכז, ובין הרצליה לבנימינה.
רכבות בקו ירושלים יצחק נבון-הרצליה יחלו ויסיימו את הנסיעה בתחנת ת"א סבידור מרכז ולא יעצרו בתחנות ת"א האוניברסיטה והרצליה. רכבות בקו בית שמש-נתניה יחלו ויסיימו את הנסיעה בתחנת ת"א סבידור מרכז ולא יעצרו בתחנות ת"א האוניברסיטה, הרצליה, בית יהושע ונתניה.