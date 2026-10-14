בית המשפט המחוזי בבאר שבע גזר 24 וחצי שנות מאסר בפועל על שחאדה אבו אלקיעאן, תושב הפזורה הבדואית בנגב, שהורשע במסגרת הסדר טיעון בסיוע לאויב במלחמה ובעבירות טרור ונשק, אחרי שפעל בשליחות ארגון טרור מרצועת עזה ואף התגייס לצה"ל בהנחיית מפעיליו במטרה לאסוף מידע מודיעיני. בנוסף, גנב נשק מחייל צה"ל ובהמשך העביר אמצעי לחימה לשטחי יהודה ושומרון עבור ארגון הטרור. בהנחיית מפעילו מארגון הטרור "אבו סלימאן", התגייס אבו אלקיעאן לצה"ל במאי 2022, במטרה לאסוף מידע על חיילים בדואים, בסיסים ומיקומים צבאיים ולהעבירו לארגון הטרור. כשמונה ימים לאחר גיוסו נעצר על ידי כוחות הביטחון ופעילותו סוכלה.