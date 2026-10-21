חברת "טחינה אלזעים" קוראת להחזרת מוצרי טחינה אלזעים בעקבות הימצאות חיידק סלמונלה. בפעולת פיקוח של משרד הבריאות נמצא כי מוצרי טחינה אלזעים הוכנסו לישראל ושווקו בניגוד להוראות הדין. בנוסף, בבדיקות מעבדה שנערכו למוצרים נמצא חיידק סלמונלה. להלן פרטי המוצר: שם המוצר - טחינה אלזעים, תכולה - כל הגדלים שבדרכי השיווק, משווק ע"י - טחינה אלזעים אך מופיע על גבי התווית: טחינה של פעם, תאריך ייצור: כלל תאריכי הייצור עד וכולל 1 באוקטובר 2026, תאריך תפוגה: כלל תאריכי התפוגה עד וכולל 1 באוקטובר 2026. צרכנים שיש להם את המוצרים מתבקשים שלא לצרוך אותם.