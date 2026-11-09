תלמידה בחטיבת ביניים שז"ר בכפר סבא התלוננה על מורה שלדבריה ניגש אליה בבית הספר ואמר לה "כמה הבטן שלך יפה". על פי תלונת התלמידה, לאחר מכן המורה החל לצלם אותה בטלפון הנייד שלו, תוך שהוא הולך אחריה לתוך הכיתה. לאחר האירוע התלמידה יצרה קשר עם הוריה, שאספו אותה מבית הספר, והיא מסרבת לשוב אליו מאז המקרה.
במשרד החינוך ובעיריית כפר סבא קיימו הליך בירור פנימי. גורמים שמעורים בפרטים סיפרו כי התנהלות המורה לכאורה חמורה, אך האירוע החל בכך שהוא שאל את התלמידה מדוע אינה לובשת את מדי בית הספר.
מעיריית כפר סבא נמסר בתגובה: “האירוע מטופל ברצינות וברגישות על ידי הנהלת בית הספר והגורמים המקצועיים, בשיתוף משרד החינוך. בוצע הליך בירור והובהר כי אופן ההתנהלות לא היה ראוי ואינו תואם את המצופה מצוות חינוכי. ההנחיות חודדו והמקרה מטופל בהתאם. במקביל, בית הספר מתייחס בכובד ראש לתחושותיה של התלמידה ולמצוקה שחוותה, תוך שמירה מלאה על פרטיותה ונמצא בקשר עם הוריה”.