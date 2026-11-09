תלמידה בחטיבת ביניים שז"ר בכפר סבא התלוננה על מורה שלדבריה ניגש אליה בבית הספר ואמר לה "כמה הבטן שלך יפה". על פי תלונת התלמידה, לאחר מכן המורה החל לצלם אותה בטלפון הנייד שלו, תוך שהוא הולך אחריה לתוך הכיתה. לאחר האירוע התלמידה יצרה קשר עם הוריה, שאספו אותה מבית הספר, והיא מסרבת לשוב אליו מאז המקרה.