מטוס של חברת התעופה הפולנית לוט שהמריא מלונדון בדרכו לוורשה הוסט לנחיתה בשדה התעופה מודלין, הסמוך לבירת פולין, בעקבות התרעה על פצצה. על סיפון המטוס היו 181 בני אדם, בהם קבוצת תלמידים יהודים בני 16 ו-17 מבית ספר תיכון בלונדון, שהיו בדרכם למשלחת בפולין. בין התלמידים גם ישראלים המתגוררים בלונדון. לאחר הנחיתה הורדו הנוסעים מהמטוס, וכוחות הביטחון המקומיים החלו בסריקות. אמו של אחד התלמידים סיפרה ל-ynet: "המטוס הונחת בשדה תעופה קרוב לוורשה. שם הורידו את הנוסעים בלי הציוד שלהם והעבירו אותם לבידוק". לדבריה, הנוסעים אמורים להמשיך בדרכם לוורשה באוטובוסים, ללא טיסת המשך.