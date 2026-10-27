מסיכום נתוני ההצבעה של ועדת הבחירות המרכזית, נכון לשעה 20:00, עולה התמונה הבאה - בחלוקה לפי ערים: בתל אביב שיעור ההצבעה עומד על 63.6%, בירושלים 62%, בחיפה 59.8%, בראשון לציון 68.6%, בפתח תקווה 70.2%, בנתניה 57.3%, באשדוד 65.3%, בבאר שבע 63%, בחולון 66%, בבני ברק 72.5%, באשקלון 65.9%, ברחובות 70.3%, בבת ים 53%, בהרצליה 69.2%, בבית שמש 63.8%, במודיעין-מכבים-רעות 76.5%, בכבר סבא 72.4% ובחדרה 65.6%. בנצרת 70%, באום אל פחם 70.1%, בשפרעם 72.5%, ובסכנין 83.5%. היישובים עם אחוזי הצבעה הכי גבוהים: בת חן עם 97.9%, בזבדיאל 94.3%, בבית חוגלה 92.5%, בתימורים 91.6% וביובל 91.5%.