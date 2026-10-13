יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן אמר בוועידת "האנשים של המדינה" של ynet ו"ידיעות אחרונות" כי "ב-2030 בכיתות א', 52-53% יהיו או חרדים או ערבים. זה שעון חול שהולך ואוזל. בקצב כזה ב-2048 יהיה לך פה ראש ממשלה חרדי. המדינה תתמוטט לפני זה, אי-אפשר לשאת את זה על הגב. אנחנו לא מסוגלים לממן את זה". לדבריו, "אנחנו בעד הציבור החרדי, ונגד הממסד. כמה שיותר תתקרב לממסד החרדי, ככה תתרחק מאלוהים. הם המציאו דת חדשה שלא קשורה ליהודים. אנחנו רוצים שילדים חרדים יקבלו באמת השכלה נאותה, ושזה לא יהיה הציבור הכי עני בארץ".