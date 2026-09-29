ירידה קלה בטמפרטורות תחול היום (שלישי), בעיקר במרכז הארץ ובדרומה, והן יעשו נמוכות מהרגיל לעונה. ייתכן גשם מקומי קל בצפון הארץ ובמישור החוף, בעיקר בשעות הבוקר.
מחר לא צפוי שינוי ניכר בטמפרטורות, שימשיכו להיות נמוכות מהרגיל לעונה. בעיקר בשעות הבוקר ייתכן גשם מקומי בצפון הארץ ולאורך מישור החוף, ובצפון ייתכנו סופות רעמים בודדות.
ביום חמישי הטמפרטורות ימשיכו להיות נמוכות מהרגיל לעונה, ובצפון ובמישור החוף ייתכן גשם מקומי קל. ביום שישי הטמפרטורות יעלו מעט, אך עדיין יהיו מעט נמוכות מהרגיל לעונה, בעיקר בצפון. גשם מקומי צפוי בצפון וייתכן שגם לאורך מישור החוף. ייתכנו גם סופות רעמים בודדות.
הטמפרטורות החזויות היום והלילה: ירושלים 17-24, תל אביב 24-28, חיפה 23-27, צפת 17-24, קצרין 19-28, טבריה 20-30, נצרת 20-28, עפולה 21-29, בית שאן 24-33, לוד 23-28, אשדוד 25-28, עין גדי 25-32, באר שבע 21-28, מצפה רמון 18-26, אילת 25-35.