מחר לא צפוי שינוי ניכר בטמפרטורות, שימשיכו להיות נמוכות מהרגיל לעונה. בעיקר בשעות הבוקר ייתכן גשם מקומי בצפון הארץ ולאורך מישור החוף, ובצפון ייתכנו סופות רעמים בודדות.

מחר לא צפוי שינוי ניכר בטמפרטורות, שימשיכו להיות נמוכות מהרגיל לעונה. בעיקר בשעות הבוקר ייתכן גשם מקומי בצפון הארץ ולאורך מישור החוף, ובצפון ייתכנו סופות רעמים בודדות.

מחר לא צפוי שינוי ניכר בטמפרטורות, שימשיכו להיות נמוכות מהרגיל לעונה. בעיקר בשעות הבוקר ייתכן גשם מקומי בצפון הארץ ולאורך מישור החוף, ובצפון ייתכנו סופות רעמים בודדות.