ירידה קלה בטמפרטורות תחול היום (שני) ובמהלך הבוקר ייתכנו טפטופים עד גשם קל, בעיקר בצפון הארץ ולאורך מישור החוף. בשעות אחר הצהריים ייתכן גשם מקומי בדרום הנגב ובערבה.
מחר לא צפוי שינוי ניכר, אך ביום רביעי תחול עלייה בטמפרטורות, שיהיו מעט גבוהות מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום חמישי תחול ירידה בטמפרטורות והן יהיו מעט נמוכות מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים. בצפון ובמרכז הארץ ייתכן גשם מקומי.
הטמפרטורות החזויות היום והלילה: ירושלים 18-24, תל אביב 24-27, חיפה 22-26, צפת 18-27, קצרין 21-31, טבריה 24-33, נצרת 23-29, עפולה 22-30, בית שאן 24-34, לוד 23-28, אשדוד 25-28, עין גדי 26-32, באר שבע 22-27, מצפה רמון 19-25, אילת 25-34.