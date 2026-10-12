ירידה קלה בטמפרטורות תחול היום (שני) ובמהלך הבוקר ייתכנו טפטופים עד גשם קל, בעיקר בצפון הארץ ולאורך מישור החוף. בשעות אחר הצהריים ייתכן גשם מקומי בדרום הנגב ובערבה.

ירידה קלה בטמפרטורות תחול היום (שני) ובמהלך הבוקר ייתכנו טפטופים עד גשם קל, בעיקר בצפון הארץ ולאורך מישור החוף. בשעות אחר הצהריים ייתכן גשם מקומי בדרום הנגב ובערבה.

ירידה קלה בטמפרטורות תחול היום (שני) ובמהלך הבוקר ייתכנו טפטופים עד גשם קל, בעיקר בצפון הארץ ולאורך מישור החוף. בשעות אחר הצהריים ייתכן גשם מקומי בדרום הנגב ובערבה.