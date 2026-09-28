היום (שני) מזג האוויר יהיה מעונן חלקית, ותחול התחממות קלה בעיקר במרכז ובדרום. הטמפרטורות עדיין יהיו רגילות לעונה. במהלך הבוקר צפוי גשם מקומי בעיקר בצפון, ולקראת הצהריים הגשם יתמקד בעיקר בהרי הצפון והמרכז. בלילה יהיה מעונן חלקית עד מעונן, וייתכן גשם מקומי קל בעיקר בצפון ובמישור החוף.