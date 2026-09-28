היום (שני) מזג האוויר יהיה מעונן חלקית, ותחול התחממות קלה בעיקר במרכז ובדרום. הטמפרטורות עדיין יהיו רגילות לעונה. במהלך הבוקר צפוי גשם מקומי בעיקר בצפון, ולקראת הצהריים הגשם יתמקד בעיקר בהרי הצפון והמרכז. בלילה יהיה מעונן חלקית עד מעונן, וייתכן גשם מקומי קל בעיקר בצפון ובמישור החוף.
מחר יהיה מעונן חלקית עד מעונן. במרכז הארץ ובדרום תחול ירידה בטמפרטורות, שייעשו נמוכות מהרגיל לעונה. ייתכן גשם מקומי קל בעיקר בצפון הארץ ובמישור החוף.
ביום רביעי יהיה מעונן חלקית, וייתכן גשם מקומי ברובו קל בעיקר בצפון הארץ ולאורך מישור החוף. צפויה ירידה נוספת בטמפרטורות. למחרת, יום חמישי יוסיף להיות מעונן חלקית. בצפון ובמישור החוף ייתכן גשם מקומי, ברובו קל, והטמפרטורות יהיו נמוכות מהרגיל לעונה.
הטמפרטורות החזויות היום והלילה: ירושלים 18-26, תל אביב 22-30, חיפה 22-28, צפת 18-25, קצרין 20-30, טבריה 22-30, נצרת 21-30, עפולה 20-30, בית שאן 23-33, לוד 22-30, אשדוד 22-30, עין גדי 26-35, באר שבע 21-30, מצפה רמון 20-29, אילת 28-38.