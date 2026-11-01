היום (ראשון) יאופיין בעננות בגובה רב והטמפרטורות יהיו ברובן רגילות לעונה במרבית האזורים. לא צפוי עומס חום משמעותי והים התיכון יהיה נוח עד גלי, כשגובה הגלים ינוע בין 30 ל-50 ס"מ.
מחר תחול עלייה ניכרת בטמפרטורות, בעיקר במישור החוף, בשפלה ובצפון מערב הנגב, וייעשה חם מהרגיל ויבש עד שרבי ברוב אזורי הארץ. בשלישי יימשך מזג האוויר ההפכפך: יהיה מעונן חלקית עד בהיר, תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות ועלייה בלחות, בעיקר במישור החוף, בשפלה ובצפון מערב הנגב, והן ישובו להיות רגילות לעונה במרבית האזורים. ברביעי יהיה מעונן חלקית עד מעונן בעננות בגובה בינוני ורב, וללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
הטמפרטורות החזויות היום והלילה: ירושלים 13-22, תל אביב 17-26, חיפה 19-24, צפת 14-22, קצרין 17-25, טבריה 18-28, נצרת 18-26, עפולה 16-27, בית שאן 19-29, לוד 17-26, אשדוד 18-26, עין גדי 21-26, באר שבע 15-26, מצפה רמון 15-23, אילת 20-29.