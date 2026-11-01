היום (ראשון) יאופיין בעננות בגובה רב והטמפרטורות יהיו ברובן רגילות לעונה במרבית האזורים. לא צפוי עומס חום משמעותי והים התיכון יהיה נוח עד גלי, כשגובה הגלים ינוע בין 30 ל-50 ס"מ.

היום (ראשון) יאופיין בעננות בגובה רב והטמפרטורות יהיו ברובן רגילות לעונה במרבית האזורים. לא צפוי עומס חום משמעותי והים התיכון יהיה נוח עד גלי, כשגובה הגלים ינוע בין 30 ל-50 ס"מ.

היום (ראשון) יאופיין בעננות בגובה רב והטמפרטורות יהיו ברובן רגילות לעונה במרבית האזורים. לא צפוי עומס חום משמעותי והים התיכון יהיה נוח עד גלי, כשגובה הגלים ינוע בין 30 ל-50 ס"מ.