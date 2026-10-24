מזג האוויר היום (שבת) יהיה מעונן חלקית ותחול ירידה בטמפרטורות, בעיקר במישור החוף, בשפלה ובצפון הנגב. עם זאת, עדיין יהיה חם מהרגיל לעונה ברוב אזורי הארץ. בשעות אחר הצהריים יתחזקו הרוחות הצפוניות לאורך החוף. בלילה ייתכנו הגבלות ראות בשל אד כבד עד ערפל בנגב.
מחר תחול ירידה נוספת בטמפרטורות, שיהיו רגילות לעונה במרבית האזורים, ותורגש הקלה בעומסי החום. ביום שני מידות החום יעלו שוב ויהיו גבוהות מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
ביום שלישי צפוי שינוי במזג האוויר: תחול ירידה בטמפרטורות, גשמים מקומיים צפויים לרדת ברוב אזורי הארץ, ומשעות הצהריים הם יתחזקו בעיקר בדרום וילוו בסופות רעמים. יש צפי לשיטפונות בנחלי דרום הנגב, הערבה וים המלח.
הטמפרטורות החזויות היום והלילה: ירושלים 19-27, תל אביב 21-28, חיפה 22-28, צפת 20-29, קצרין 23-32, טבריה 24-35, נצרת 22-32, עפולה 20-34, בית שאן 24-35, לוד 22-30, אשדוד 22-29, עין גדי 27-32, באר שבע 21-29, מצפה רמון 19-26, אילת 24-33.