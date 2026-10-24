מזג האוויר היום (שבת) יהיה מעונן חלקית ותחול ירידה בטמפרטורות, בעיקר במישור החוף, בשפלה ובצפון הנגב. עם זאת, עדיין יהיה חם מהרגיל לעונה ברוב אזורי הארץ. בשעות אחר הצהריים יתחזקו הרוחות הצפוניות לאורך החוף. בלילה ייתכנו הגבלות ראות בשל אד כבד עד ערפל בנגב.