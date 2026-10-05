במהלך היום (שני) מזג האוויר יהיה מעונן חלקית עד מעונן בעננות בגובה רב ותחול ירידה קלה בטמפרטורות, שיהיו מעט נמוכות מהרגיל לעונה בהרים. לקראת בוקר יום שלישי ייתכן גשם מקומי, ברובו קל, בעיקר בדרום הנגב ובערבה. הים התיכון יהיה נוח עד גלי, גובה הגלים ינוע בין 40 ל-80 ס"מ.
מחר תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, שיהיו נמוכות מהרגיל לעונה בעיקר בהרים ובפנים הארץ. כמו כן צפויים גשמים מקומיים, ברובם קלים, בעיקר בדרום ובמזרח הארץ. קיים גם חשש קל משטפונות בנחלי דרום הנגב והערבה. ברביעי צפויה עלייה בטמפרטורות, שיחזרו להיות רגילות לעונה. בשעות הצהריים הרוחות הצפוניות יתחזקו לאורך מישור החוף.
ביום חמישי יהיה בהיר עד מעונן חלקית ותחול עלייה נוספת בטמפרטורות, שיהיו גבוהות מהרגיל לעונה. בשעות הצהריים יחלו לנשב רוחות צפוניות ערות לאורך מישור החוף.
הטמפרטורות החזויות היום והלילה: ירושלים 15-24, תל אביב 20-27, חיפה 21-26, צפת 16-24, קצרין 19-28, טבריה 20-30, נצרת 20-28, עפולה 19-29, בית שאן 22-32, לוד 20-28, אשדוד 20-28, עין גדי 23-30, באר שבע 19-28, מצפה רמון 18-25, אילת 24-32.