במהלך היום (שני) מזג האוויר יהיה מעונן חלקית עד מעונן בעננות בגובה רב ותחול ירידה קלה בטמפרטורות, שיהיו מעט נמוכות מהרגיל לעונה בהרים. לקראת בוקר יום שלישי ייתכן גשם מקומי, ברובו קל, בעיקר בדרום הנגב ובערבה. הים התיכון יהיה נוח עד גלי, גובה הגלים ינוע בין 40 ל-80 ס"מ.