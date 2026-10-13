מזכ"לית הסתדרות המורים יפה בן דויד התייחסה בוועידת "האנשים של המדינה" של ynet ו"ידיעות אחרונות" לפיצוץ הנפל בגבול הצפון שבו נהרג יאיר וילנסקי, ואמרה כי "כולנו משתתפים בצערה הכבד של המשפחה ומאחלים החלמה מהירה לפצועים. האחריות היא בראש ובראשונה על הנהלים ומי שעושה אותם - משרד החינוך". על הצניחה בהישגים הלימודיים הוסיפה: "זה קודם כל איפה שיש מחסור של מורים וחוסר הכשרה. המחסור הגדול ביותר במחוז ת"א ומרכז. אנחנו התרענו, משרדי האוצר והחינוך לא הקשיבו. איפה שיש מורים שבאמת למדו, שהוכשרו למקצוע שלהם, הציונים לא צנחו".