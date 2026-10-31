מזג האוויר היום (שבת) יהיה מעונן חלקית עד מעונן, בעיקר בעננות גבוהה. תחול עלייה קלה בטמפרטורות, והן יחזרו להיות רגילות לעונה ברוב אזורי הארץ.

מזג האוויר היום (שבת) יהיה מעונן חלקית עד מעונן, בעיקר בעננות גבוהה. תחול עלייה קלה בטמפרטורות, והן יחזרו להיות רגילות לעונה ברוב אזורי הארץ.

מזג האוויר היום (שבת) יהיה מעונן חלקית עד מעונן, בעיקר בעננות גבוהה. תחול עלייה קלה בטמפרטורות, והן יחזרו להיות רגילות לעונה ברוב אזורי הארץ.